Kanton Schwyz Mehrere Verkehrsunfälle fordern fünf Verletzte In Gersau, Brunnen, Tuggen und Schwyz ist es in den letzten Stunden zu insgesamt fünf Unfällen gekommen. Fünf Personen wurden verletzt. René Meier 29.05.2021, 14.44 Uhr

Am Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr beabsichtigte eine 58-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in Gersau aus einem Parkplatz auf die Seestrasse einzubiegen, wobei sie mit einem 53-jährigen Rennvelofahrer kollidierte.

Die ihm nachfolgende Rennvelofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kam ebenfalls zu Fall. Der Rennvelofahrer verletzte sich bei der Kollision leicht.

Die beschädigte Scheibe beim Unfall in Gersau. Bild: Kantonspolizei Schwyz

In Brunnen fuhr um Freitagnachmittag gegen 17 Uhr ein 74-jähriger Autofahrer in Richtung Gersau. Zur selben Zeit wollte ein 11-jähriger Bub den Fussgängerstreifen überqueren. Trotz Vollbremsung kam es zur Kollision, wobei sich das Kind Verletzungen an den Beinen zuzog. Der Bub musste mit dem Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital gebracht werden.

Am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr fuhr eine 20-jährige Frau vom Holeneich in Richtung Tuggen. Bei der Einmündung zur Kirchweid wollte sie nach links abbiegen, musste aber wegen des Verkehrs bis zum Stillstand anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 30-jähriger Autofahrer zu spät und prallte ins Heck. Die Frau begab sich in der Folge in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden.

Die Unfallstelle in Tuggen Bild: Kantonspolizei Schwzy

Am Samstagmittag fuhr ein 20-jähriger Töfffahrer um 11.30 Uhr auf der Ibergereggstrasse talwärts in Richtung Schwyz, als er beim Meinradsrank zu weit nach links geriet, in die Grube zwischen Strassen und Leitplanke fuhr und in der Folge stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Um 13 Uhr fuhr ein 29-jähriger Töfffahrer auf der Ibergereggstrasse von Rickenbach in Richtung Passhöhe, als ihm rund 300 Meter vor der Passhöhe ein 69-jähriger Autofahrer in einer Kurve entgegenkam. Dabei fiel der Töfffahrer um und rutschte ins Auto. Der Töfffahrer verletzte sich leicht und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.