Schwyz: Spielplatz-Brand in Hurden

Kanton Schwyz Mottbrand auf Spielplatz in Hurden – die Polizei sucht Zeugen Unbekannte haben am Wochenende auf einem Spielplatz in Hurden einen Glimmbrand verursacht. Die Feuerwehr konnte diesen löschen. Es kam zu Sachschaden. 19.10.2021, 16.07 Uhr

Der Glimmbrand zerstörte einen Holztisch und ein Überdachungszelt. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Am vergangenen Sonntag ging kurz vor 8 Uhr morgens bei der Kantonspolizei Schwyz die Meldung ein, dass es auf einem Spielplatz am Kanalweg in Hurden gebrannt hat. Passanten versuchten den Mottbrand im Bereich eines Holztisches zu löschen. Die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon schwemmte den Bereich ein.