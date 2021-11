Kanton Schwyz: Ernüchterung nach der Impfwoche – die Zahlen

Kanton Schwyz Nach der Impfwoche macht sich Ernüchterung breit – die Zahlen der einzelnen Gemeinden Die Schwyzer Impfwoche war alles andere als ein Hit. Das zeigen die Zahlen aus den Gemeinden. Nicht überall wurde der Impfbus mit offenen Armen empfangen. Die kantonalen Behörden befürchten Probleme im bevorstehenden zweiten Pandemie-Winter. Geri Holdener Jetzt kommentieren 16.11.2021, 13.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Impf-Equipe präsentierte man in Illgau eine ganz eigene 3G-Regel. Leserbild Bote der Urschweiz

Das kantonale Departement des Innern zog in einer Mitteilung vom Dienstag Bilanz zur Impfwoche im Kanton Schwyz: «Vergangene Woche machten im Rahmen der Nationalen Impfwoche ein Info-Impfbus sowie eine mobile Info-Impfequipe in 46 Ortschaften Halt, um den Einwohnerinnen und Einwohnern des Kantons Schwyz ein sehr niederschwelliges Informations-, Beratungs- und Impfangebot anzubieten.»

Rund 80 Prozent der Interessierten hätten sich nach einer Beratung durch das Fachpersonal schliesslich impfen lassen. Sie waren im Alter zwischen 12 und 95 Jahren, alle Generationen also. Dennoch: die Zahl der Impfungen blieb übersichtlich. Alles in allem wurden durch das Impf-Personal 240 Erstimpfungen verabreicht. 114 Personen nahmen in der Impfwoche das extra Walk-In-Angebot in den Spitälern Schwyz und Lachen in Anspruch. Total hat man so 354 Leute zusätzlich geimpft.

Alles anzeigen

Der Kanton schreibt mit Sorge: «Es muss davon ausgegangen werden, dass die aktuelle Durchimpfungsrate nicht ausreichend sein wird, um gut durch den nächsten Pandemie-Winter zu kommen.» Deshalb rührt das Departement des Innern nach wie vor die Impf-Werbetrommel und weist auf folgendes Angebot hin: «Nach dem Motto "Jede Impfung zählt" stehen weiterhin die Impfzentren der drei Spitäler sowie mehrere Arztpraxen und Apotheken offen.»

Nicht überall im Kanton Schwyz war der Impfbus willkommen. In Alpthal erhielt er sogar ein Hausverbot. In Illgau warb man direkt neben der Impf-Equipe für ein Nein zum Covid-Gesetz und schwärmte bei Kaffee und Kuchen für die dorf-eigene 3G-Regelung: «Gemeinsam, gemütlich, gesund.»

In der Medienmitteilung des Kantons räumt man ein, während der Impfwoche habe es auch kritische Kommentare gegeben, überwogen hätten jedoch die «freundlichen Empfänge und sachlichen Diskussionen».