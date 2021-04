Kanton Schwyz Neubauten für Verwaltung sind umstritten - die FDP fragt sich, ob diese ins Zentrum gehören, für die SVP ist Eigentum immer eine gute Lösung Ein mögliches neues Zentrum für die Schwyzer Verwaltung im Gebiet Kaltbach sorgt bei den Parteien für Diskussionen. Jürg Auf der Maur 06.04.2021, 05.00 Uhr

Schöne Aussicht auf RIgi und Lauerzersee: Die Schwyzer Regierung möchte auf ihrem Land in Kaltbach ein neues Verwaltungszentrum bauen. Bild: Jürg auf der Maur/Bote der Urschweiz

Die Schwyzer Regierung hat erste Grundsatzbeschlüsse gefällt. Im Kaltbach oberhalb von Schwyz soll ein neues Verwaltungszentrum für mehr als 300 Mitarbeiter entstehen, in Biberbrugg ausserdem der bestehende Sicherheitsstützpunkt zu einem Polizei- und Verwaltungszentrum für rund 320 Mitarbeitende erweitert. Für das ehemalige AHV-­Ge­bäude an der Schwy­zer Bahnhofstrasse besteht gemäss Regierungsrat André Rüegsegger erst eine Vision: Dort könnte, so erste Ideenskizzen, ein Business-Hub entstehen, dank dem im Zentrum von Schwyz «steuerzahlende» Arbeitsplätze entstünden.