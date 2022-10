Schwyz: SVP stört sich an Musikschulinitiative

Kanton Schwyz Nur die SVP stört die Harmonie für den Musikunterricht Am Mittwoch diskutiert der Kantonsrat über die Musikschulinitiative. Einzig die SVP ist dagegen. Sie befürchtet eine Akademisierung und zu hohe Kosten. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 24.10.2022, 22.06 Uhr

Volksmusikant und Klarinettist Sebi Heinzer aus Illgau 2015 bei einer Probe an der Musikschule Steinen. In Zukunft sollen alle Schülerinnen und Schüler in allen Gemeinden gleich gut unterrichtet werden. Bild: Nadine Annen

Am Mittwoch wird im Kantonsrat die kantonale Musikschulinitiative beraten. Sie wurde mit über 2000 beglaubigten Unterschriften 2021 von einem überparteilichen Komitee eingereicht. Damit soll, mehr als zehn Jahre nach der erfolgreichen eidgenössischen Abstimmung, im Kanton Schwyz mit der musikalischen Ausbildung endlich ein Schritt vorwärts gemacht werden.

2012 bewilligten über 75 Prozent an einer eidgenössischen Abstimmung, dass in der Schweiz alle Jugendlichen in den Genuss einer musikalischen Ausbildung kommen sollen. Sogar im Kanton Schwyz stimmte damals mit 55 Prozent eine Mehrheit dem Anliegen zu.

«Obwohl vor zehn Jahren die nationale Initiative deutlich angenommen wurde, gibt es in unserem Kanton noch immer Gemeinden ohne Musikschulen», weist SP-Kantonsrat Jonathan Prelicz, einer der Initianten, auf bestehende Mängel hin. Zudem wiesen die Arbeitsbedingungen des Musikschulpersonals grosse Unterschiede auf, und je nach Wohnort unterschieden sich die Anzahl subventionierter Lektionen für Kinder und Jugendliche enorm.

Dem soll mit der Initiative nun entgegengewirkt werden. Das Initiativkomitee hofft, dass das Parlament der Initiative mit über 75 Prozent zustimmt. Das Problem einer erneuten Verzögerung wäre gemäss Mathias Bachmann (Mitte, Merlischachen) nämlich, dass Schwyz ihm zustehende «Bundesgelder im Bereich der musikalischen Talentförderung» nicht erlangen könnte.

Breite Allianz für Musikbildung im Kanton

Ein Blick in die Berichte der Kantonsratsfraktionen zeigt, dass die Initiative auf gutem Weg ist, dass es für eine Dreiviertelmehrheit aber knapp wird. Die SVP spricht sich nämlich gegen die Volksinitiative aus. Sie unterstütze zwar «grundsätzlich das Anliegen einer guten musikalischen Bildung». Die SVP befürchtet aber eine «Akademisierung der Musiklehrerausbildung und deutlich höhere Gesamtkosten für die öffentliche Hand», hält SVP-Fraktionschef Thomas Haas fest. «Aus diesen Gründen wird die SVP-Fraktion die Initiative ablehnen», so Haas.

Die FDP wiederum steht trotz solcher Befürchtungen hinter dem Anliegen. Die Fraktion befürworte, dass eine kantonale Gesetzesgrundlage geschaffen werde, lässt sich FDP-Kantonsrätin Marlene Müller (Wollerau) zitieren. Sie verlangt aber, dass bei der Entlöhnung und den Anstellungsbedingungen Augenmass zum Zug kommt. Eine Akademisierung sei angesichts des etablierten Angebots in den Gemeinden zu vermeiden. «Es ist zentral, dass allen Kindern und Jugendlichen im Kanton der Zugang zu zeitgemässer und qualitativ gesicherter musikalischer Bildung ermöglicht wird», ergänzt FDP-Vizepräsident Heinz Theiler (Goldau). Für die Initiative sprechen sich auch die Grünliberalen aus.

Aus Covid sollen Lehren gezogen werden

Nicht nur Musik, auch Einbürgerungsfragen oder die Covid-Pandemie kommen am Mittwoch im Kantonsrat zur Beratung. Hier stellen sich die Parteien hinter das Anliegen, dass die Bewältigung der Corona-Pandemie aufgearbeitet wird. Die Landwirte schliesslich können sich auf mehr Entschädigungen bei Enteignungen freuen.

