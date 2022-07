Schulabgänger im Kanton Schwyz

Kanton Schwyz Nur wenige wissen nicht, wie es nach der Schule weitergehen soll 98,7 Prozent der Schwyzer Schulabgänger haben bereits eine Anschlusslösung, und doch sind noch freie Lehrstellen zu haben. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 12.07.2022

Wer eine Lehrstelle sucht, hat gute Karten. Stiften sind mittlerweile fast zur Mangelware geworden. «Man hat heute Mühe, die offenen Lehrstellen zu besetzen», sagt etwa Andreas Kümin, der Präsident von H+I, dem Schwyzer Wirtschaftsverband. Heute müssten die Unternehmen die Lernenden abholen und mehr Sorge zu ihnen tragen, als das früher der Fall war. Primär seien aber die einzelnen Branchen gefordert, die nicht zuletzt mittels Berufsbörsen versuchen, ihre Angebote mit guten Anwärterinnen und Anwärtern zu besetzen.

Berufsbörsen oder Schnupperlehren sind gute Möglichkeiten für Firmen, künftige Berufsleute zu rekrutieren. Archivbild: Bote der Urschweiz

Dass sich die Situation auf dem Lehrstellenmarkt geändert hat, bestätigt auch Heinz Theiler, der Präsident des Schwyzer Gewerbeverbandes. «Zum Teil werden bereits jetzt Lehrverträge fürs nächste Jahr unterschrieben», weiss er aus der Praxis zu berichten. Offiziell dürften solche Abschlüsse erst per Ende November eingereicht werden. «Ich höre aber ab und zu, dass Abmachungen zwischen Lehrmeistern und Auszubildenden schon vorher getroffen werden», so Theiler.

Ende Juni waren 400 Lehrstellen offen

Ein Blick in die gestern veröffentlichte Schulstatistik und in die Zahlen, welche dem Amt für Berufsbildung vorliegen, zeigen, dass im Kanton Schwyz derzeit noch Lehrstellen zu haben sind. «Ende Juni gab es im Kanton noch 400 offene Lehrstellen. Das sind 115 mehr im Vergleich zum Vorjahr», sagt denn auch Oscar Seger, der Leiter des Amtes für Berufsbildung. Er sehe den Grund aber nicht darin, dass viel mehr Junge an eine Fachhochschule oder ins Gymnasium wollen. Die Maturitätsquote habe gegenüber 2021 nur leicht zugenommen.

Entsprechend gut ist auch die Situation an den Schulen. Gemäss Schul-­ enderhebung 2022 haben 98,7 Pro­zent der Schulabgängerinnen und Schulabgänger eine Anschlusslösung. Das teilte das Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gestern mit. 1413 Schü­lerinnen und Schüler (Vorjahr: 1489) haben für sich eine Lösung gefunden. Nur zwölf konnten am Stichtag noch keine Anschlusslösung vorweisen. 849 (901) beginnen eine 2-, 3- oder 4-jährige Berufslehre oder Attestausbildung. Das sind 52 weniger als 2021, wobei sich aber die Zahl der Schulabgängerinnen und -abgänger um 89 verringert hat. 29,2 Prozent (27,8 Prozent) werden eine weiterführende Schule oder Mittelschule besuchen, 146 (167) haben sich für eine Zwischenlösung entschieden.

KV bleibt Spitzenreiter bei den Lehren

Über 10 Prozent aller angehenden Berufsleute wählten eine KV-Ausbildung, die damit unter den Berufen weiterhin Spitzenreiter ist. Auf Rang zwei und drei folgen dann Gesundheitsberufe und die Ausbildung zum Elektroinstallateur oder zur Elektroinstallateurin.

