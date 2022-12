Schwyz: Petition will Mountainbike-Sport stark machen

Kanton Schwyz Petition will den Mountainbike-Sport stark machen Eine Petition zur Mountainbike-Förderung findet viel Anklang und soll dem Regierungsrat Druck aufsetzen. Laura Inderbitzin Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Immer mehr Menschen im Kanton Schwyz fahren Mountainbike, wie hier auf dem Höhenweg im Hoch-Ybrig. Dem soll die Infrastruktur gerecht werden. Bild: PD

«Wir wollen, dass man im Kanton Schwyz Mountainbike fahren kann, ohne dass man das Bike alle hundert Meter über ein Gatter tragen muss», sagt Fredi Kälin. Der Einsiedler ist Präsident des in diesem Jahr gegründeten Vereins Mountainbike (MTB) Schwyz, der nun eine Petition mit Unterschriftensammlung lanciert hat.

«Der Kanton Schwyz hat ein MTB-Konzept – setzen wir es um», ist die Hauptbotschaft der Petition, die innerhalb von rund zwei Wochen über 1500 Unterschriften generiert hat und wohl um den Jahreswechsel herum eingereicht wird. «Wir wollen beim Regierungsrat damit etwas Druck aufsetzen», betont Kälin.

Soll einen Platz im Gesetzbuch finden

Hauptgrund dafür ist, dass voraussichtlich im Januar das neue Velogesetz des Bundes in Kraft gesetzt wird und die Kantone anschliessend mit eigenen Velo-Verordnungen reagieren müssen. Geht es nach Kälin und den Unterzeichnenden der Petition, soll MTB darin endlich auch ein wichtiger Bestandteil sein.

«Bis jetzt war Biken etwas im luftleeren Raum. Man weiss gar nicht genau: Wo darf man fahren, was ist erlaubt, was nicht?», so SVP-Kantonsrat Kälin. Ein simples Beispiel: Auf der Strasse auf den Wildspitz herrscht nach ungefähr zwei Dritteln der Strecke eigentlich ein Fahrverbot – auch für Velos und Bikes. «Stand jetzt wird einfach geduldet, dass Bikes auch hinauffahren dürfen. In kleinen und grossen Dingen muss Klarheit geschaffen werden», erklärt er.

Im neuen Velo-Gesetz kann MTB verankert werden und so eine höhere Bedeutung erhalten. Wandern finde man schon heute im Gesetz, fürs Biken müsse das nachgeholt werden. «Mountainbiken soll dem Wandern gleichgestellt werden», sagt Kälin.

Stand 2020 fahren gemäss Zahlen des Bundes im Kanton Schwyz etwa 12 000 Personen Mountainbike. «Der Outdoor-Boom durch Corona und die wachsende Beliebtheit durch E-Bikes fehlen in dieser Statistik noch. Aufgrund dieser Entwicklung muss Schwyz bikefreundlicher werden.»

Konzept soll nicht bis 2040 herausgeschoben werden

Anfang dieses Jahres hatte der Kanton einen ersten Schritt in diese Richtung gemacht und ein offizielles MTB-Konzept verabschiedet (der «Bote» berichtete).

Für den Verein MTB Schwyz sind darin sehr viele gute Ansätze enthalten. Terminiert ist das Konzept allerdings bis 2040. In der Petition wird hingegen gefordert, es bis 2030 umzusetzen. «Wir starten nicht auf einer grünen Wiese. Vieles ist schon vorhanden. MTB darf nicht bis 2040 herausgeschoben werden, es geht deutlich schneller», fordert Kälin.

Man strebe keine Lenzerheide 2.0 an, sondern ein solides Grundangebot ohne Gatter alle hundert Meter. Die Petition soll nun helfen, das Mountainbiken im Kanton Schwyz voranzutreiben.

