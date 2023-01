Schwyz: So geht es mit dem viel zu warmen Wetter weiter

Kanton Schwyz Polarer Wirbel verhindert den grossen Schnee – so geht es mit dem viel zu warmen Wetter weiter Eine Westströmung bringt weiterhin feuchte und warme Luft in die Alpen. Schnee bleibt vorderhand grosses Wunschdenken. Erhard Gick Jetzt kommentieren 05.01.2023, 08.22 Uhr

Der Schnee ist weggeschmolzen. Wie hier in der Handgroubi sieht es derzeit in den Wintersportgebieten aus – trist und schneearm. Bild: Erhard Gick

Nächste Woche soll es etwas kühler werden, für den Januar bleibt es aber immer noch viel zu warm. Die Bedeutung dieser feucht-warmen Front ist klar: Es regnet zwar, der ersehnte Schnee bleibt aber aus.

Für diesen unbeliebten Wetterzustand ist ein sogenannter Polarwirbel verantwortlich, wie Klaus Marquardt von Meteonews auf Anfrage des «Boten» erklärt. Der Polarwirbel ist ein Höhentief, welches sich jeweils im Winterhalbjahr über dem Nordpol bildet. Und das hat Einfluss auf unser Wetter. So zieht es Westwind vom Atlantik an, also über dem Meer aufgewärmte Luft, die auch sehr feucht ist.

Schnee nur bis in mittlere Lagen möglich

«Richtiges Winterwetter wird es zwischendurch geben, allerdings bewegt sich die Schneefallgrenze um die 1500 Meter herum, vereinzelt könnte sie etwas tiefer sein, beispielsweise im Muotatal», sagt der Meteorologe vom Dienst bei Meteonews. Kaltfronten würden mit Warmfronten abwechseln, aber kaum hätte es mal Schnee gegeben, werde dieser wieder verregnet. «Zudem ist der Boden zu warm und nicht gefroren. Der Schnee kann sich kaum festigen, auch nicht in den Schwyzer Skigebieten. Keine guten Voraussetzungen für eine Pistenpräparation», so Marquardt weiter. So richtig kalt sei es nur im hohen Norden, über Russland oder Skandinavien.

Die Schneefallgrenze wird am Donnerstag bei rund 1800 bis 2000 Metern liegen. Von Freitag auf Samstag rechnet der Meteorologe mit sonnigem Wetter in den inneralpinen Regionen. Von Samstag auf Sonntag wird die nächste Kaltfront erwartet, die Schnee bis etwa 800 bis 1000 Meter bringen wird. «Wir sind aber eher vorsichtig mit der Höhe.»

«Am Montag bleibt es kühl und auf den kommenden Dienstag kann die Schneefallgrenze durchaus noch etwas tiefer herunterkommen, aber bereits am Mittwoch ist wieder Tauwetter», blickt Klaus Marquardt voraus. Der Jetstream sei derzeit sehr ausgeprägt. «Es müsste also eine komplett andere Wetterlage eintreten, damit es Schnee geben könnte, wie wir ihn im Januar wünschen. Die Hoffnung bleibt, dass sich eine solche in den letzten zehn Tagen des Januars einstellen könnte und dass sich der Polarwirbel abschwächt.» Es ist aber durchaus auch möglich, dass «der Schuss nach hinten losgeht» und es noch wärmer wird. «Solange die Wetterlage so dynamisch bleibt, wird sich daran kaum etwas ändern», sagt der Meteonews-Meteorologe.

