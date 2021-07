Schwyz: 1000 Hanfpflanzen sichergestellt

Rothenthurm Polizei hebt grosse Hanf-Anlage aus Rund 1000 Drogenhanf-Pflanzen stellte die Kantonspolizei Schwyz in Rothenthurm sicher. Die Anlage gehörte einem 60-jährigen Schweizer. 23.07.2021, 08.54 Uhr

Blick ins Innere der Anlage. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Am Dienstag führte die Kantonspolizei Schwyz in Rothenthurm in einem Betrieb zur Produktion von legalem CBD-Hanf angemeldeten Hanfindoor-Anlage eine Kontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass rund 1000 Pflanzen einen zu hohen THC-Gehalt aufwiesen. Der Drogenhanf und die Hanfindoor-Anlage werden sichergestellt.