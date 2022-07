Kanton Schwyz Polizei sucht per Helikopter nach vermisstem Wanderer – auch mittels Handy-Ortung Am Donnerstag kreiste die Rega mehrfach über Siebnen und im Wägital. Wie von der Kantonspolizei Schwyz zu erfahren war, wird ein Wanderer gesucht. Johanna Mächler 15.07.2022, 07.50 Uhr

Ein Helikopter der Rega kreist über dem Wägital. Leserbild Janine Büsser

Das sommerliche Wetter lädt zum Wandern ein, denn in luftiger Höhe ist es momentan sehr angenehm. Doch offenbar ist dabei eine Person nicht wie geplant nach Hause zurückgekehrt. «Wir suchen ­momentan nach einer vermissten Person im Wägital, das ist der Grund, dass am Donnerstag die Rega über dem Gebiet kreiste», erklärt David Mynall, Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz.

An der Suche beteiligt sind die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei Schwyz und die Einsatzgruppe Alpine Rettung des SAC Zindelspitz mit einem Hund. «Die Angehörigen haben uns am späten Mittwochabend, fast um Mitternacht, kontaktiert und die Vermisstenmeldung gemacht», so Mynall. Sie konnten das Wägitaler Gebiet eingrenzen, in dem sich die Person befinden soll. Die vermisste ­Person ist männlich. Mehr zur Identität des Mannes wird aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht gesagt.

«Die Polizei hat noch in der Nacht die Natel-Ortung aufgenommen, mittels IMSI-Catcher», erklärt Mynall. Dies sind Geräte, mit denen die auf der SIM-Karte eines ­Mobiltelefons gespeicherte International Mobile Subscriber Identity (IMSI) ausgelesen und der Standort eines Mobiltelefons innerhalb einer Funkzelle eingegrenzt werden kann.

Am Morgen dann wurde die Suche mit den Alpinen Einsatzgruppen und den Helikoptern aufgenommen. Stützpunkt der Helikopterflüge war bei der AG Kraftwerk Wägital in Siebnen. Nebst der Rega flog auch der Polizei­helikopter, welcher seine Basis im Kanton Zürich hat und kantonsübergreifend zum Einsatz kommt. Bislang blieb die Suche erfolglos.