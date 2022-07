Psychisch kranke Kinder sollen in Schwyz besser betreut werden

Kanton Schwyz Psychisch kranke Kinder sollen besser betreut werden Das Angebot für psychisch kranke Kinder und Jugendliche im Kanton Schwyz müsse erweitert werden, findet der Schwyzer Regierungsrat. Erika Unternährer Jetzt kommentieren 11.07.2022, 20.24 Uhr

Seit 2018 ist die Zahl psychisch kranker Kinder und Jugendlicher dramatisch gestiegen. Bild: PD

«Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie stellt sich die Versorgungssituation suboptimal dar», schreibt der Regierungsrat als Fazit in seiner Antwort auf eine Interpellation vom Januar.

Um Auskunft gebeten über die Sachlage und Massnahmen bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen im Kanton Schwyz hatten zwei Kantonsrätinnen sowie ein Kantonsrat der Mitte-Partei: Irene Huwyler, Anni Zehnder und Franz-Xaver Risi.

Und die Lage bleibt beunruhigend. So wurden 2020 gut 1,5-mal mehr Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren stationär behandelt als 2018. Dies bei Wartezeiten von sechs bis neun Monaten – allein für das Vorgespräch hinsichtlich einer stationären Behandlung.

«Kurzfristige Aufnahmen bei akuter Suizidalität waren jedoch jederzeit möglich, und Notfälle wurden von der Triaplus AG immer prioritär behandelt.»

Grund für die angespannte Situation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sei der zunehmende Fachkräftemangel. Um dieses Problem zu beheben, brauche es längerfristige Mass-nahmen. Gehandelt werden müsse jedoch bereits jetzt. Der Regierungsrat sei deshalb bestrebt, die Versorgungssituation soweit wie möglich kurzfristig zu verbessern, damit den betroffenen Kindern und Jugendlichen «eine Behandlung innerhalb einer vertretbaren Frist angeboten werden kann». So folgt als Sofortmassnahme im Herbst die Umsetzung eines Kurztherapieprogramms zur Prävention von weiteren Suizidversuchen. Durchgeführt wird dieses Angebot für unter 18-Jährige von der Triaplus AG.

Praktisch teilstationäres Angebot im Kanton Schwyz

Was die stationären Angebote betreffe, so sollen diese zeitnah und längerfristig erweitert werden, heisst es. Ein grosser Nachholbedarf besteht aber vor allem beim teilstationären (tagesklinischen) Angebot, von dem es im Konkordatsgebiet Schwyz/Uri/Zug nur eines im Kanton Zug gibt. Dieses Tagesambulatorium in Baar verfügt über sechs Behandlungsplätze und steht nur Kindern und Jugendlichen des Kantons Zug zur Verfügung. Der Regierungsrat sieht nun die Schaffung eines solchen Angebots im Kanton Schwyz vor.

Dies ist auch in der Hinsicht wichtig, da im ganzen Konkordatsgebiet nur zwei niedergelassene Psychiater mit Spezialisierung auf Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig sind: einer im Kanton Zug, der andere im Kanton Schwyz.

