kanton Schwyz Regierungsrat unterstützt Zertifikatsverlängerung für Genesene Der Schwyzer Regierungsrat unterstützt die Stossrichtung des Bundesrates bei der Weiterentwicklung des Covid-Zertifikats. Insbesondere befürwortet er die vorgeschlagene Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Zertifikate für Genesene und die Ausstellung von Zertifikaten für im Ausland geimpfte Touristen. 28.10.2021, 08.43 Uhr

Der Bundesrat ist in seiner Konsultation zur Weiterentwicklung des Covid-Zertifikats mit einer ganzen Reihe von Fragen an die Kantone herangetreten. In Schwyz ist der Regierungsrat mit der vorgeschlagenen Verlängerung der Gültigkeitsdauer von Covid-Zertifikaten für Genesene von 180 auf 365 Tage, mit der Ausstellung von Covid-Zertifikaten für Personen mit einem positiven Antikörpertest sowie für Personen, die sich aus medizinischen Gründen weder impfen noch testen lassen können, einverstanden.