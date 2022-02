Im Kanton Schwyz sollen renitente Eltern gebüsst werden

Kanton Schwyz Renitente Eltern sollen gebüsst werden können Der Kanton schickt das neue Volksschulgesetz in die Vernehmlassung. Es sieht Bussen für Eltern vor. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Die Grundsätze für die Sek-Stufe werden neue geregelt. Bild: Keystone

Das Schwyzer Volksschulgesetz ist seit 2006 in Kraft. Seither hat im Schulbereich vieles geändert, schreibt das Schwyzer Bildungsdepartement in einer Medienmitteilung und schickt eine überarbeitete Revision in die Vernehmlassung. Das Vernehmlassungsverfahren dauert bis am 16. Mai. Das Gesetz soll dann auf den 1. August 2023 in Kraft treten.

Die Revision enthält insbesondere Begriffsanpassungen. Gleichzeitig werden aber auch die Kompetenzen etwa im Zusammenhang mit Gelvos – dem Projekt geleitete Schulen – auf Wunsch von Bezirks-, Gemeinde- und Schulräten neu geregelt. Zudem werden nicht nur die Anliegen des Erziehungsrates sondern auch die eines Postulates aus dem Jahren 2019 aufgenommen. Dieses verlangte, dass aufgezeigt wird, wie die Sekundarschule I sich weiter präsentieren könnte.

Wenn Erziehungsberechtigte sich verweigern

Die Vorlage liegt nun auf dem Tisch und setzt in mehr als 60 Paragrafen fest, wie das Schwyzer Schulwesen sich auf der Sekundarstufe weiter entwickeln soll. Dabei will das Schwyzer Volksschulgesetz auch festschreiben, wie künftig mit Eltern und Elternteilen umgegangen werden soll, die die Zusammenarbeit mit den Schulbehörden verweigern. Die Pflichtverletzungen durch Erziehungsberechtigte seien abschliessend geregelt, heisst es dazu in Paragraf 47: «Neu kann auch eine Verwarnung oder Busse ausgesprochen werden, wenn Erziehungsberechtigte das Gespräch oder den Kontakt mit der Schule verweigern.» Das, so heisst es weiter, gebe den Schule in «schwierigen Fällen etwas mehr Spielraum».

Hat sich die Lage diesbezüglich auch im Kanton Schwyz dramatisiert? Haben solche Fälle zugenommen? «Nein», hält Bildungsdirektor Michael Stähli auf Anfrage fest. «Der Vorschlag der Gesetzesanpassung beruht nicht darauf, dass die Zusammenarbeitsverweigerung oft vorkommt.» Anfragen diesbezüglich seien von Schulseite beim zuständigen Amt für Volksschulen aber vorgekommen. «Deshalb», so Stähli, «soll mit der Anpassung den Schulleitungen ein Instrument gegeben werden, welches im Wohl der Schülerinnen und Schüler die Zusammenarbeit zwischen Schule und Erziehungsberechtigten stärker hervorhebt und verbindlicher machen kann.» Stähli: «Gerade in schwierigen Situationen ist eine gute Kooperation ein entscheidender Gelingfaktor ». Über Verwarnungen und Bussen entscheidet dann der betreffende Schulrat.

Mittagessen statt Schultransport ist möglich

Mit der vorgeschlagenen Teilrevision wird ein Rahmen vorgegeben, bei dem für die Bezirke ein grosser Spielraum bezüglich der Modellwahl besteht. Zudem wird neben dem Postulat auch eine Motion umgesetzt, welche auf der Sekundarstufe I die Einführung eines variablen innerkantonalen Schulgeldes verlangt hat. Der Grundsatz der Unentgeltlichkeit der Volksschule gilt gemäss Bundesverfassung. Aufgrund eines Bundesgerichtssurteils kann der Schulträger lediglich für Verpflegung in der Schule oder an Schulanlässen Beiträge erheben. Anstelle des Schultransportes über den Mittag kann der Schulrat eine Mittagsverpflegung anbieten, der Schulträger beteiligt sich an den Kosten.

