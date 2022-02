Repetitives Testen für Schwyzer Schulen nicht mehr verpflichtend

Kanton Schwyz Repetitives Testen für Schulen nicht mehr verpflichtend Ab kommendem Montag erfahren die Schutzkonzepte der Schulen eine weitere Lockerung. Das repetitive Testen, welches durch die Schulen ab der 3. Primarklasse seit Anfang Juni 2021 verpflichtend anzubieten war, wird in die doppelte Freiwilligkeit überführt. 10.02.2022, 18.48 Uhr

Seit dem 31. Januar 2022 findet das repetitive Testen an den Schulen im Kanton Schwyz mit einer neuen Rückwärtslogistik statt. Ziel war es, die Zeit bis zu den Testergebnissen zu verkürzen und so rechtzeitig Infektionen zu erkennen, beziehungsweiseweitere Ansteckungen zu verhindern, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Schwyz vom Donnerstag.