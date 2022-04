Schwyz: Schwingen in Oberarth ist noch unsicher

Kanton Schwyz Schwingen: Der Start zur Freiluftsaison ist fraglich Mit dem Frühjahrsschwinget in Oberarth soll am Sonntag der Startschuss in die Freiluftsaison erfolgen. Aufgrund der kühlen Wetterprognosen ist dieser jedoch nicht sicher. Simon Gerber Jetzt kommentieren 31.03.2022, 18.36 Uhr

Christian Schuler (oben) gegen Erich Fankhauser am ISAF 2018 in Ruswil. Symbolbild: Philipp Schmidli

Die Schwingersaison 2022 mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln Ende August als Höhepunkt nimmt Fahrt auf. Es gehört schon längst zur Tradition, dass die Freiluftsaison im Kanton Schwyz mit dem Frühjahrsschwinget in Oberarth gestartet wird. Nachdem dieser Wettkampf in den letzten beiden Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, ist der organisierende Schwingerverband am Rigi bestrebt, dem beliebten Hosenlupf wieder neuen Glanz zu verleihen.