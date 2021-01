Kanton Schwyz Schwyz, Einsiedeln, Lachen: Drei Impfzentren öffnen am Freitag ihre Pforten Der Kanton Schwyz öffnet am Freitag drei Impfzentren in den Spitälern Schwyz, Einsiedeln und Lachen. Personen über 75 Jahre können sich ab Donnerstag für eine Impfung anmelden, dazu benötigen sie Zugang zu einem Handy. 13.01.2021, 11.58 Uhr

Die vier Container vor dem Wareneingang des Spitals Schwyz bilden das Impfzentrum für den Kanton Schwyz. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

(g/pd) Wie in anderen Zentralschweizer Kantonen impfen bereits seit dem 23. Dezember mobile Impfequipen in Schwyzer Pflegeheimen. Ab Freitag nehmen nun auch die Impfzentren an den drei Spitalstandorten den Betrieb auf, wie das Departement des Innern am Mittwoch mitteilt. Da derzeit nur eine beschränkte Zahl von Impfdosen zur Verfügung stehe, können sich vorerst nur über 75-Jährige registrieren und impfen lassen.