Kanton Schwyz Schwyz will Seewenstrasse abtreten – Bezirksammann Walter Tresch: «Das ist ein sehr guter Handel» Der Bezirk Schwyz will die Seewenstrasse an die Gemeinde Ingenbohl abtreten und für die Sanierung 5,2 Millionen Franken zahlen. Bezirksammann Walter Tresch nimmt Stellung zur Kritik.

Bezirksammann Walter Tresch äussert sich zur Abstimmung vom 12. März über die Abgabe der Seewenstrasse.

Die Schwyzer Bezirksbürger und -bürgerinnen stimmen am 12. März an der Urne ab, ob sie die Seewenstrasse bis zur Gemeindegrenze von Schwyz an die Gemeinde Ingenbohl abtreten wollen. Wird die Vorlage durchkommen?

Es ist sehr schwierig, eine Prognose abzugeben. Aber ich bin zuversichtlich und rechne mit einem Ja. Das Stimmvolk wird sich von der Gegnerschaft nicht irritieren lassen, man wird den langfristigen Nutzen für den Bezirk bestimmt erkennen.

Der Bezirk tritt nicht nur die Strasse ab, sondern bezahlt auch Sanierungskosten von 5,2 Millionen Franken selbst. Macht der Bezirk da nicht ein schlechtes Geschäft?

Nein, im Gegenteil! Das ist ein sehr guter Handel für den Bezirk. Wir profitieren in vielerlei Hinsicht. Der Bezirk müsste die Strasse in den nächsten Jahren sowieso sanieren, der Belag ist ein Flickwerk, es holpert, das Trottoir ist nicht durchgehend. Dies würde Kosten von schätzungsweise 5,2 Millionen Franken verursachen – mit der momentanen Teuerung wahrscheinlich sogar mehr. Zudem kann sich der Bezirk mit der Abgabe der Strasse an die Gemeinde Ingenbohl von künftigen Unterhaltskosten entlasten. Die so eingesparten Steuergelder können wir langfristig für andere Projekte einsetzen.

Die Abstimmung über den Hochkreisel ist im letzten September in der Gemeinde Ingenbohl nur sehr knapp ausgefallen. Lediglich sechs Stimmen gaben den Unterschied, hat Sie das überrascht?

Das Resultat hat mich nicht überrascht. Schon der Planungskredit wurde nur äusserst knapp angenommen. Ein Ja ist aber ein Ja und gilt es als solches zu akzeptieren. Für den Bezirk Schwyz ist es deshalb nun ein logischer Schritt, die Strasse an die Gemeinde abzugeben.

An der Bezirksversammlung Ende November wurde heftig debattiert. Was sagen Sie zum Vorwurf, die Vorlage sei irreführend?

Wir nehmen die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst und gehen auf ihre Anliegen ein. Aber dieser Vorwurf ist nicht nachvollziehbar und unhaltbar. Wir tun alles, um die Stimmbürgerinnen und -bürger umfassend zu informieren, und verschicken mit den Abstimmungsunterlagen nochmals eine ausführliche Botschaft. Ich möchte betonen: Bei der Bezirksabstimmung geht es nicht um den Variantenentscheid der Gemeinde Ingenbohl und nicht um den Hochkreisel. Es geht lediglich darum, der Gemeinde Ingenbohl die Strasse abzutreten. Das ist vor allem auch im Interesse der Investoren im Entwicklungsgebiet Brunnen Nord.

Warum?

Es werden einfache und klare Grundeigentumsverhältnisse geschaffen. Die Gemeinde Ingenbohl und die Investoren von Brunnen Nord werden damit bei der Realisierung einer Basis- und Groberschliessung für Brunnen Nord unterstützt.

Ist der Hochwasserschutz ausreichend? Die Gegnerschaft des Hochkreisels befürchtet, dass künftig Überschwemmungen drohen. Diesen Vorwurf bezeichnet Bezirksammann Walter Tresch als unhaltbar. Er sagt: «Dies ist reine Verunsicherung und Angstmacherei seitens der Gegnerschaft.» Der Hochwasserschutz werde wie bei jedem Projekt im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens abschliessend geprüft und müsse gewährleistet sein. «Ich habe keine Bedenken, dass das im vorliegenden Projekt nicht erfüllt wird.» Ergänzend erwähnt Tresch, dass parallel zum etappenweisen Bau von Brunnen Nord ein umfassender Hochwasserschutz mit der Erhöhung des Muotadamms realisiert werde. Teile davon sind bereits realisiert. Ausserdem soll im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit der ebs Energie AG und dem Bezirk Schwyz das in Fliessrichtung rechte Muota-Ufer (ehemaliges Kraftwerk Brunnen) revitalisiert und aufgeweitet werden. Dadurch werde die Hochwassersituation für den Bereich Brunnen Nord inklusive Erschliessung nochmals entschärft. (flu)

Was passiert mit dem Hochkreisel, wenn der Bezirk das Vorhaben am 12. März ablehnen würde?

Das Hochkreisel-Projekt wäre bei einem Nein des Bezirks nicht einfach Makulatur. Die Realisierung einer Erschliessung von Brunnen Nord ist vom kantonalen Richtplan her Pflicht. Bei einem Nein würde der Bezirksrat als zusätzliche Partei mit am Verhandlungstisch sitzen. Die Situation würde komplexer. Betreffend Seewenstrasse sind bei einem Nein höhere Betriebs- und Unterhaltskosten für den Bezirk Schwyz absehbar.

Wie gross schätzen Sie die Gruppe der Gegner der Bezirksvorlage ein?

Als eher klein. Ich erhalte jedenfalls keine Anfragen zur Abstimmung, ausser von jenen Personen, welche sich an der Bezirksversammlung kritisch geäussert haben. Letztendlich zielt der Widerstand immer auf den Hochkreisel ab. Ich betone aber noch einmal: Darum gehts bei unserer Abstimmung nicht. Der Entscheid über die Erschliessungsvariante liegt bei der Gemeinde Ingenbohl und nicht beim Bezirk.

Moniert wird, es werde «geschlaumeiert», man saniere die Strasse mit den 5,2 Millionen Franken. Es werde aber die intakte Strasse samt Brücke «dem Erdboden gleichgemacht und abgerissen», statt sie «einfach und kostengünstig zu verbreitern».

Vorab möchte ich klarstellen, dass hier sicher nicht «geschlaumeiert» wird. Solche polemischen Äusserungen lehne ich entschieden ab. Nun aber zur Vorlage: Der Bezirksrat beabsichtigt, die Strasse unabhängig von der gewählten Variante an die Gemeinde abzugeben. Von einer intakten Strasse zu sprechen, ist sicherlich auch nicht korrekt. Es handelt sich um einen sanierungsbedürftigen Strassenabschnitt, welcher auf einen zeitgemässen Standard gebracht werden soll. Die Abgeltung des Bezirks Schwyz umfasst nur die Kosten, welche den Status quo beibehalten würden. Die geplante Sanierung ist also sicherlich nicht überdimensioniert.

Abstimmung wird trotz Beschwerde durchgeführt Der Schwyzer Architekt Karl Schönbächler und drei weitere Personen haben im vergangenen Jahr gegen den Bezirk Schwyz eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht. In seinem Zwischenentscheid vom 16. November 2022 hat das Verwaltungsgericht bestätigt, dass das Traktandum 5 (Abgabe Seewenstrasse) der Bezirksgemeinde trotzdem durchgeführt werden dürfe. Diese Versammlung fand am 22. November 2022 statt. Auch an der Bezirksversammlung wurde zwar Kritik geäussert, jedoch wurde kein Antrag zum Dossier gestellt, das Geschäft wurde somit an die Urne überwiesen. Die Beschwerde ist laut Walter Tresch immer noch hängig. Der Schriftverkehr läuft nach wie vor. Er betont: «Ohne gegenteiligen Gerichtsentscheid halten wir am Zeitplan fest und führen die Abstimmung wie geplant am 12. März durch.» Auch in der Gemeinde Ingenbohl ist noch eine Stimmrechtsbeschwerde hängig (wir berichteten). Josef «Joe» Scherer hat diese gegen die Gemeindeversammlung vom 22. August 2022 eingereicht. (flu)

Was halten Sie von der Forderung der Gegnerschaft, andere Varianten noch einmal zu prüfen?

Nochmalige Variantenprüfungen im jetzigen Stadium würden zu Verzögerungen führen. Doch ist es vor allem im Interesse der Grundbesitzer, dass es jetzt vorwärtsgeht. Die Umnutzung eines ehemaligen Industriegebiets ist eine wirtschaftlich sinnvolle Entwicklung, ebenso bedeutend ist die Umnutzung des Areals als Wohnstandort im Schwyzer Talkessel. Diese enorme Entwicklung wird ohne zusätzlichen Kulturlandverlust und unter Schonung der noch nicht verbauten Landschaft in einer Industriebrache stattfinden. Eine möglichst zeitnahe Realisierung der Erschliessung von Brunnen Nord ist wichtig. Der Bezirk will in diesem Prozess kein Hindernis für die Erschliessung sein, wie auch immer diese aussehen wird.

