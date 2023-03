Kanton Schwyz Schwyzer Landwirtschaft kämpft gegen drohenden Abbau Die Bauernvereinigung des Kantons Schwyz (BVSZ) traf sich am letzten Freitag zur Delegiertenversammlung in Rothenthurm. Alain Hospenthal Jetzt kommentieren 06.03.2023, 07.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Albin Fuchs, Präsident der BVSZ, während seiner Begrüssungsrede. Bild: Alain Hospenthal

Die weltweite Entwicklung sei auch an der Schwyzer Landwirtschaft nicht spurlos vorbeigegangen, so Albin Fuchs, Präsident der BVSZ, in seiner Begrüssungsrede. Der Konflikt in der Ukraine bringe grosse Auswirkungen auf die hiesige Landwirtschaftsindustrie mit sich, insbesondere wegen der enorm gestiegenen Energiekosten. Fuchs relativierte aber, dass der Preisdruck aufgrund der guten Produzentenpreise, also dem hohen Niveau bei den Schlacht- und Nutzviehpreisen, teilweise verkraftbar sei, wobei der Milchpreis bereits wieder sinke.

Verhältnis zwischen Politik und Landwirtschaft belastet

«Als der Krieg begann, hoffte ich auf ein Umdenken im Umgang mit Nahrungsmitteln», erläuterte Fuchs in seinem Jahresbericht vor den rund 130 Delegierten und geladenen Gästen aus Politik und Verbänden. Die Enttäuschung sei allerdings gross, denn obwohl im Herbst der achtmilliardste Erdenbürger auf die Welt gekommen sei und die Bevölkerung in der Schweiz ebenfalls stetig wachse, wolle die Politik die Nahrungsmittelproduktion hierzulande runterfahren und die fehlenden Kalorien im Ausland beschaffen. «Das alles ist der hohen Finanzkraft geschuldet», so Fuchs.

Überhaupt hätten die Bundespolitik und die Landwirtschaft das Heu oftmals nicht auf der gleichen Bühne. Dies manifestiere sich in dem durch den Bundesrat in Kanada unterzeichneten Abkommen zur Biodiversität deutlich, so Fuchs. Dieses schreibe vor, dass die Schweiz bis im Jahr 2030, also bis in sieben Jahren, über eine Biodiversitätsfläche von 30 Prozent verfüge. Schon der vom Bundesrat beschlossene und in der Wintersession durch das Parlament bestätigte Anteil von 3,5 Prozent bei den Biodiversitätsflächen im Ackerbau sei für die Schwyzer Landwirtschaft schwer verdaulich. Ackerflächen seien bereits jetzt knapp, und mit der Ausscheidung der Gewässerräume gingen solche noch zusätzlich verloren.

200 Wölfe reissen jährlich rund tausend Nutztiere

In die gleiche Kerbe schlug auch der Schwyzer Nationalrat Marcel Dettling, der in seinem Referat «Aktuelles aus der Bundespolitik» die Anwesenden über die Geschehnisse in Bern informierte. So bedeute 3,5 Prozent Flächenverlust, dass nun umgerechnet für eine Million Schweizerinnen und Schweizer Brot zusätzlich importiert werden müsse. Insbesondere Sorge mache ihm die zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik, die es auf ein Minus von 69 Prozent beim Fleischkonsum abgesehen habe. «Dies ist eine nie dagewesene Bevormundung der Konsumentinnen und Konsumenten in diesem Land», so Dettling, denn Bundesbern wolle zukünftig nur noch Fördergelder für ökologische und pflanzliche Produkte sprechen. «Bern geht gegen Zucker und Fleisch vor, will aber zugleich Cannabis legalisieren.»

Ebenfalls zu schaffen mache eine nicht enden wollende Flut an Initiativen zulasten der Landwirtschaft, so auch die bevorstehende Biodiversitätsinitiative. Die Initiative sehe vor, dass 17 Prozent der Landesfläche als Biodiversitätsförderfläche ausgeschieden werde. Dettling verdeutlichte, dass die Schweiz aktuell über eine Biodiversitätsfläche von 13,4 Prozent verfüge, wobei Wald-, Sömmerungs- und Biodiversitätsflächen der Landwirtschaft nicht angerechnet würden. «Eine Erhöhung auf 17 Prozent bedeutet eine zusätzliche Flächenausgrenzung in der Grösse des Kantons Luzerns», so Dettling. Diese Fläche ginge bei einer Annahme des Direktvorschlags für die Landwirtschaft verloren und gefährde die Versorgungssicherheit im Inland weiter.

Ebenfalls für grosse Verwerfungen sorgt der Wolf. So hätten die 200 gezählten Wölfe im Land allein im letzten Jahr über tausend Nutztiere gerissen, wobei sich die Wolfspopulation sich alle drei Jahre verdopple. «Das Thema Wolf wird uns noch lange beschäftigen», so Dettling.