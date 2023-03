Schwyzer Staatsrechnung 2022: Überschuss von 113,1 Millionen

Kanton Schwyz Schwyzer Staatsrechnung 2022 mit einem Überschuss von 113.1 Millionen Franken Die Schwyzer Staatsrechnung schliesst um 71,7 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Das Finanzdepartement ist sich sicher: Der Schwyzer Staatshaushalt steht weiterhin auf solider Basis. 09.03.2023, 14.49 Uhr

Der Schwyzer Finanzdirektor Herbert Huwiler. Bild: PD

Nach dem achten positiven Resultat in Folge befinde sich der Staatshaushalt nach wie vor in ausgezeichneter Verfassung, hält das Schwyzer Finanzdepartement in einer Mitteilung am Donnerstag fest. Die Hauptgründe für das positive Resultat fänden sich primär auf der Aufwandseite in geringeren Abschreibungen in Hoch- und Tiefbauten und tieferen Beiträgen an die Spitäler. Andererseits seien die Steuererträge auf der Ertragsseite höher als erwartet ausgefallen.