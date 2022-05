Siedlerweg in Einsiedeln wird eröffnet

Siedler-Pfad in Einsiedeln kurz vor der Eröffnung

Einsiedeln Tourismus investiert 2022 und 2023 in verschiedene Projekte. Am kommenden 16. Mai werden zudem weitere 900 Meter des Projekts «Einsiedler Siedler-Pfad» von der Egger Badi bis zur Staumauer offiziell eröffnet, dies in Kooperation mit dem Bezirk Einsiedeln.