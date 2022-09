Energiekrise: So wollen die Gemeinden Strom sparen

Kanton Schwyz So wollen die Gemeinden Strom sparen Das Ideen-Spektrum der Gemeinden und Bezirke reicht von «Nichtsmachen» bis zum Abschalten der Strassenbeleuchtung. Christoph Clavadetscher Jetzt kommentieren 15.09.2022, 14.00 Uhr

Im Winter könnte weniger Strom durch das Schweizer Stromnetz fliessen – so auch im Felderboden in Ingenbohl. Bild: Christoph Clavadetscher

Der Bund hat eine Sparkampagne im Hinblick auf den befürchteten Energiemangel im Winter gestartet. Mit einfachen Tipps soll so die Bevölkerung zum freiwilligen Stromsparen motiviert werden. Erste Inserate wurden bereits geschaltet, so auch im «Boten der Urschweiz».

Doch nicht nur die Bevölkerung, auch die Wirtschaft und die öffentliche Hand sollen sich Optimierungen für ihren Energieverbrauch überlegen. Darum hat der Schweizerische Städteverband bereits vor zwei Wochen ein Merkblatt verfasst, das als Orientierungshilfe für stromsparwillige Städte, Bezirke und Gemeinden dienen soll. Erste Massnahmen einzelner Schweizer Kommunen wurden bereits kommuniziert. Doch was haben die Innerschwyzer Gemeinden und Bezirke vor? Der «Bote» hat nachgefragt, ob und was für Massnahmen geplant sind:

Schwyz: Energiestadt-Label seit 2003, Energieversorgung und -verbrauch werden laufend überprüft und optimiert. Aktuell sind auf Stufe Verwaltung Abklärungen am Laufen, welche weiteren Massnahmen sinnvoll, wirkungsvoll und vertretbar sind, um Strom zu sparen.

Arth: Energiestadt-Label seit 2012, Energieversorgung und -verbrauch werden laufend überprüft und optimiert. Die Gemeinde ist derzeit in einer sorgfältigen Abklärung und Erarbeitung möglicher Stromspar-Strategien oder -Konzepte.

Ingenbohl: Die Thematik «Massnahmen zum Stromsparen» sei bis jetzt noch nicht aktiv angegangen worden, stehe aber in den zuständigen Bereichen in naher Zukunft zur Behandlung an, beantwortet Beat Schuler, Leiter Bau der Gemeinde, die Anfrage des «Boten».

Muotathal: Energiestadt-Label seit 2016, Energieversorgung und -verbrauch werden laufend überprüft und optimiert. Bei Strassensanierungen wird die Beleuchtung auf LED umgerüstet, zwei eigene Fotovoltaik-Anlagen wurden realisiert. Kurzfristige Massnahmen seien aber schwierig. Wenn die Gemeinde das Lernschwimmbecken ausser Betrieb nehmen würde, könnte am schnellsten eine grössere Menge Energie gespart werden, nennt Gemeinderat Beat Betschart, Ressort Liegenschaften, eine weitere Möglichkeit, um allenfalls Strom sparen zu können.

Steinen: Die Gemeinde will ihren Teil zum Stromsparen beitragen – etwa in den Bereichen Gebäudeinfrastruktur und Betrieb. Es laufen derzeit diesbezüglich Abklärungen.

Sattel: Energiestadt-Label seit 2016, Energieversorgung und -verbrauch werden laufend überprüft und optimiert. Fotovoltaik-Anlagen wurden beim Gemeindehaus und bei ARA/Werkhof sowie Trinkwasserkraftwerk realisiert. Die Strassenbeleuchtung wird sukzessive auf LED umgerüstet, Kandelaber werden in der Nacht teilweise gedimmt oder abgeschaltet. Bei gemeindeeigenen Bauten soll nun der Energieverbrauch nach Möglichkeit noch weiter verbessert werden.

Rothenthurm: Spezielle Massnahmen zum Stromsparen sind nicht geplant. Die Strassenbeleuchtung wurde aber bereits auf LED umgestellt. «Zudem gibt es in den Schulhäusern und Gemeindeliegenschaften Bewegungsmelder, damit das Licht gelöscht wird, wenn sich niemand mehr in den Gängen aufhält. Weiter beheizen wir unsere Gemeindegebäude inklusive Schwimmbad seit zwei Jahren mit nachhaltiger Fernwärme der OAK», führt Gemeindepräsident Stefan Beeler aus.

Oberiberg: «Die Gemeinde spart schon seit Jahren in allen Bereichen Strom, es sind keine zusätzlichen Massnahmen geplant», sagt Gemeindeschreiber René Steiner. Das neue Schulhaus Chilen sei nach den Minergievorschriften gebaut worden, wodurch der Energieverbrauch gesenkt werden konnte. Zudem verfügen beide Schulhäuser in Oberiberg über Solaranlagen. Die Verwaltung sei bereits von einigen Jahren mit Geräten ausgestattet worden, welche weniger Strom verbrauchen. «Bei der Strassenbeleuchtung erfolgte vor fünf Jahren ein Wechsel auf LED-Beleuchtung, was den Stromverbrauch enorm senkte, es sind daher auch bei der Strassenbeleuchtung keine zusätzlichen Massnahmen vorgesehen», so Steiner.

Unteriberg: Die Gemeinde will ihren Beitrag «wo immer möglich und sinnvoll» leisten. Mögliche Massnahmen werden noch genauer abgeklärt. Einsparungen bei der Weihnachtsbeleuchtung seien durchaus denkbar.

Lauerz: Energiestadt-Label seit 2013, Energieversorgung und -verbrauch werden laufend überprüft und optimiert. Es gibt Solaranlagen auf den Gebäuden, das neue Verwaltungsgebäude ist im Standard «Minergie» gebaut, die Strassenbeleuchtungen entsprechen dem modernsten Standard und werden in der Nacht gedimmt. Spezielle neue Massnahmen sind nicht geplant, die Gemeinde Lauerz ist ständig daran, die Energiebenutzung zu optimieren.

Steinerberg: Energiestadt-Label seit 2015, Energieversorgung und -verbrauch werden laufend überprüft und optimiert. Weitere Massnahmen zum Stromsparen werden derzeit geprüft.

Morschach: Der Gemeinderat hat diese Thematik noch nicht besprochen. Energiestadt-Label seit 2016.

Alpthal: keine Angaben.

Illgau: Energiestadt-Label seit 2016, Energieversorgung und -verbrauch werden laufend überprüft und optimiert. Die öffentlichen Liegenschaften sind alle gemäss dem Energiestadt-Label ausgerüstet, zudem wurde im letzten Dezember die Strassenbeleuchtung generell auf LED-Lampen umgerüstet. Demnächst stehen Sitzungen in der Energiekommission und im Gemeinderat an, wo das Thema nochmals intensiver diskutiert wird.

Riemenstalden: keine Angaben.

Gersau: Keine Massnahmen geplant. Landschreiber Peter Nigg teilt mit: «Die Verantwortlichen verzichten auf Aktivismus und ziehen die vertiefte Prüfung von langfristig wirksamen und daher wirkungsvolleren Massnahmen vor.»

Küssnacht: Energiestadt-Label seit 2009, Energieversorgung und -verbrauch werden laufend überprüft und optimiert. Umstellung auf erneuerbare Energiesysteme. Bezirkseigene Beleuchtungssysteme werden auf LED umgerüstet (Zeitpunkt abhängig von Preis und möglichen Lieferengpässen).

Einsiedeln: Energiestadt-Label seit 2014, Energieversorgung und -verbrauch werden laufend überprüft und optimiert. Aktuell werden weitere Massnahmen ergriffen und/oder geprüft: weniger Heizen, effizientere Nutzung der Beleuchtung, Stand-by-Modus der Geräte. Weiter werden Optimierungen/Einsparungen bei der Strassen- und Weihnachtsbeleuchtung geprüft.

Bezirk Schwyz: Energiestadt-Label seit 2016, Energieversorgung und -verbrauch werden laufend überprüft und optimiert. Damit konnte der Strom-, Heizungs- und Wasserverbrauch massiv reduziert werden. Sämtliche Gebäude wurden in diesem Jahr mit LED-Leuchten ausgestattet. Laufende Sensibilisierung zum Energiesparen bei den Mittelpunktschulen, besonders der Hauswarte und des Verwaltungspersonals. Es erfolgen Kontrollen vor Ort, und die Hauswarte müssen monatlich die Verbrauchszahlen abliefern. Die meisten Schulgebäude sind auf dem neusten und optimierten Stand der Technik. Die Sanierung der übrigen Schulgebäude ist in den nächsten Jahren vorgesehen.

