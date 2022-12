Hurden: Stararchitekten Herzog & de Meron planen Luxus-Bau

Die beiden Basler Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron wurden mit dem Umbau der Tate Gallery of Modern Art in London international bekannt. Zudem entwarfen sie die beiden Stadionbauten St. Jakob-Park in Basel (2001) und die Allianz Arena in München (2005). Für die Olympischen Spiele 2008 planten und bauten sie das Nationalstadion («Vogelnest») in Peking. Auch beim Bau der Elbphilharmonie in Hamburg waren die Basler federführend: Ähnlich wie bei der Tate Gallery of Modern Art entstand durch Aus- und Umbau eines alten Gebäudes ein neues. Für den Pharmakonzern Roche entwarfen Herzog & de Meuron in Basel ausserdem ein Hochhaus von imposanten 154 Metern Höhe. (red)