Kanton Schwyz Stau am Grossen Mythen wegen Heli und Wegsanierung Am Donnerstag wurde unterhalb des Grossen Mythen am Weg gebaut. Für die Materialtransporte war ein Helikopter im Einsatz. 22.09.2022, 15.15 Uhr

Schweres Rotoren-Geknatter sorgte am Donnerstag am Grossen Mythen für Aufmerksamkeit. Auf dem Weg zum Schwyzer Hausberg wurde gebaut. «Wir haben zahlreiche Wegausbesserungen vorgenommen. Die Arbeiten werden uns die nächsten Tagen noch weiter beschäftigen», sagte gestern Peter Reichmuth, Wegchef der Mythen-Werkgruppe. Zusammen mit seinem Vorgänger Jürg Lacher war er damit beschäftigt, Löcher auszubessern und ausgeschwemmte Holzschwellen zu erneuern.

Jürg Lacher (links) und Peter Reichmuth schwitzen momentan am Grossen Mythen für einen sicheren Weg. Diverse Sanierungsarbeiten stehen an. Bild: Erhard Gick

«Auch den Stahlsteg unterhalb des Gipfels müssen wir verstärken. Jetzt hängt ein Träger in der Luft. Mittels eines Stahlträgers wollen wir das freihängende Stück verlängern und auf dem Fels verankern», erklärt Jürg Lacher. Jürg Lacher und Peter Reichmuth betonen aber, dass mit den Sanierungsarbeiten auf keinem Abschnitt der Mythenweg weiter verbreitert wird. «Der Weg ist in tadellosem Zustand. Wir sind bemüht, den Weg technisch so zu unterhalten, dass er sicher begangen werden kann», so Wegchef Peter Reichmuth.

Die alten Schwellen sollen teilweise durch neuere ersetzt werden. Zusätzlich werden weitere eingebaut, um den Weg noch sicherer zu machen. Bild: Erhard Gick

Zehn Helikopter-Rotationen Material geflogen

Erosion ist der grösste «Gegner» der Mythen-Weggruppe. «Der Weg lebt, und wegen seiner Exponiertheit schwemmt es immer wieder Material aus, oder das Gestein bröckelt. Da müssen wir entgegenwirken», sagt Jürg Lacher. So wurden entsprechende Massnahmen durch die beiden Bau- und Wegspezialisten eingeleitet.

Insgesamt zehn Rotation flog der Helikopter der Erstfelder Basis von Swiss Helikopter mit Material an den Mythen-Gipfel. Anspruchsvoll für den Piloten, weil Material hinten bei der Totenplangg deponiert wurde und auch unterhalb des Roten Kopfs Schwellen und Kies eingeflogen wurden. Zwischen Felswand und Mythenweg bestanden oft nur ein paar wenige Meter Abstand, obwohl das Material an der sogenannten Long-Line geflogen wurde.

Der Heli bringt Material, Kies und Holzschwellen für die Wegsanierung. Bild: Erhard Gick

«Zwischendurch kam es auf dem Weg zum Grossen Mythen zu Staus. Wir mussten die Berggänger in sicherem Abstand stoppen», so Wegchef Peter Reichmuth. Durch die schwere Last am Helikopter war der Rotorabwind extrem stark. Herunterkullernde Steine hätten die Wanderer gefährden können. Deshalb wollte man sie auf der sicheren Seite wissen.

«Kein Problem für uns. Da haben wir gleich noch Spektakel inklusive», meinte eine Wandererin. Oft wurde auch gefragt, wer für den Unterhalt des Weges zuständig ist, ob das der Kanton sei oder wer auch immer. Mit Staunen wurde dann zur Kenntnis genommen, das einer der meist begangenen Bergwege der Schweiz von einem Verein, den Mythenfreunden, unterhalten wird.

Wie bereits eingangs erwähnt, werden die Arbeiten am Grossen Mythen noch die nächsten Tage fortgesetzt. Bis Anfang Oktober sollten diese erledigt sein. Einem schönen Wanderherbsttag auf dem Schwyzer Hausberg steht nichts im Wege.