Stoos: Höhere Kurtaxen werden diskutiert

Kanton Schwyz Stoos: Neue Kurtaxen werden heiss diskutiert Für die Tourismusregion Stoos-Muotatal werden neue Kurtaxen ausgearbeitet. Geplante Tarife für Ferienwohnungen sind umstritten. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 29.03.2022

Ob wohl mit höheren Kurtaxen ebenso viele Gäste auf dieser Terrasse sitzen werden? Bild: Pascal Linder (Stoos, 28. Februar 2021)

Die Förderung des Fremdenverkehrs und die Verwendung der Kurtaxengelder wurden durch die drei Gemeinden Morschach, Illgau und Muotathal gemäss den Vorgaben ihrer Kurtaxenreglemente an die Stoos-Muotatal Tourismus GmbH (SMT) delegiert. Die bestehende Vereinbarung über die Verwendung der Kurtaxen wurde auf den 31. Dezember 2021 gekündigt.

Wie die Morschacher Gemeindeschreiber-Stellvertreterin Manuela Camenzind nun auf Anfrage sagt, sind noch keine neuen Kurtaxen erarbeitet worden. «Das auf Ende Jahr gekündigte Vertragswerk wurde bis Ende 2022 verlängert und könnte sogar nochmals verlängert werden.» Als Erstes werde nun eine Arbeitsgruppe gegründet. «Vorgesehen ist, dass im Frühling 2024 eine Abstimmung durchgeführt wird», sagt Manuela Camenzind. Die drei Gemeinden Illgau, Muotathal und Morschach wollen dabei denselben Zeitplan anwenden, so Camenzind.

«Für Ferienwohnungen ist die Wertschöpfung nicht gestiegen»

Zu reden gibt dies in Morschach und vor allem auf dem Stoos bereits jetzt. Dabei stehen nicht die Anhebung der Kurtaxen für Hotelgäste, sondern eine angeblich geplante Anhebung für Ferienwohnungen im Fokus. Wie Josef Suter (ehemals Minimarkt) sagt, werde eine Erhöhung von heute fünf Franken pro Quadratmeter auf acht Franken diskutiert, was deutlich zu viel sei.

«Das wäre ja eine Steigerung um 60 Prozent, die sich nicht rechtfertigen lässt, denn für Ferienwohnungen ist die Wertschöpfung nicht gestiegen.»

Bei den Hotelgästen ist laut Suter eine Anhebung der Kurtaxen gerechtfertigt. Laut dem Online-Vergleichsdienst com­paris.ch ist Morschach mit 1,50 Franken pro Nacht für Hotelgäste eine der günstigsten Gemeinden der Schweiz. Der schweizweite Durchschnitt liegt laut dem Vergleichsdienst für einen Erwachsenen bei 3,75 Franken pro Übernachtung. Zur Neugestaltung der Tarife gibt weiter zu reden, dass Morschach den Löwenanteil beisteuert. 2015 wurde die Stoos-Muotatal Tourismus GmbH (SMT) mit dem Ziel gegründet, die Region der Gemeinden Morschach, Muotathal und Illgau touristisch einheitlich zu entwickeln und zu vermarkten.

Finanziert wird das Vorhaben und das gemeinsame Tourismusbüro durch die Kurtaxen aus diesen drei Gemeinden. Mit 80 Prozent zahlt die Gemeinde Morschach am meisten für regionale Projekte und Aufgaben. Vor einem Jahr ist diesbezüglich eine Petition zustande gekommen. Die Kurtaxengelder sollen laut der Petition vor allem in der Gemeinde, in der diese generiert werden, reinvestiert und nicht auf die ganze Region verteilt werden.

Das «Wettererlebnis» liegt auf Eis

In die Kritik gekommen ist mittlerweile auch das 2019 vorgestellte «Leuchtturmprojekt Wettererlebnis». Geplant waren ein engmaschiges Netz an Wetter-Messstationen, Aussichtsplattformen in Morschach, Illgau und auf dem Stoos sowie als Herzstück ein Erlebniszentrum in Muotathal in Form eines Technoramas. Für dieses Technorama war ein Neubau in der Grösse einer mittleren Turnhalle auf öffentlichem Boden in Muotathal geplant. Man ging davon aus, dass das Projekt 2021 realisiert werden soll.

Nun liegt das «Leuchtturmprojekt Wettererlebnis» aber auf Eis: «Beim ‹Leuchtturmprojekt Wettererlebnis› sind wir nicht weitergekommen», sagt Gemeindeschreiber-Stellvertreterin Manuela Camenzind, «der Gemeinderat Morschach hat sich weder dafür noch dagegen entschieden». Für das Projekt müssten die drei Gemeinden rund neun Millionen Franken aufwenden.

