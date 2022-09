Stromknappheit: Das sagen die Schwyzer Parteispitzen

Kanton Schwyz Stromknappheit: Das sagen die Parteispitzen Wie ernst ist die Situation tatsächlich? Unternimmt die Schwyzer Regierung genug? Und was konkret machen die Parteien selber?In Kurzinterviews nehmen die Präsidenten von FDP, SVP, «Die Mitte», GLP sowie die SP-Präsidentin Stellung zur aktuellen Lage. Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

SP-Präsidentin Karin Schwiter Bild: PD

Was tut der Kanton Schwyz und insbesondere die Regierung gegen die drohende Stromknappheit? Wie schätzen Sie die Lage ein?

Leider hatten Energiefragen in unserer einseitig rechtsbürgerlich besetzten Schwyzer Regierung bisher keine Priorität. Wie uns versichert wurde, seien sie nun daran, alle ihre Möglichkeiten zum Energiesparen vertieft zu prüfen. Wir erwarten, dass die Regierung bald kommuniziert, wo sie welchen Beitrag leisten will. Dazu gehört natürlich auch eine durchdachte Strategie, wie die Schwyzer Bevölkerung und die lokalen Betriebe bei der Umstellung auf einen tieferen Energieverbrauch unterstützt werden können.

Was müsste aus Ihrer Sicht jetzt getan werden?

Am wichtigsten ist uns, dass die Regierung die Menschen mit knappen Einkommen mit den steigenden Energiekosten nun nicht alleine lässt. Wir fordern konkrete Massnahmen zum Erhalt der Kaufkraft bei den unteren Einkommen. Es darf nicht sein, dass sich Menschen im Kanton Schwyz wegen steigender Energiekosten die Lebensmittel nicht mehr leisten können.

Wie dramatisch ist die Situation? Ist alles nur Angstmacherei?

Lieber rechtzeitig vorsorgen, als im Winter zu wenig Energie haben. Aus unserer Perspektive geht es jedoch um viel mehr als um die mögliche Energieknappheit im kommenden Winter: Die jetzigen Anstrengungen zur Senkung unseres Energieverbrauchs sind ebenso wichtig, um langfristig eine Klimaüberhitzung zu vermeiden.

Was unternimmt jetzt Ihre Partei?

Wir kämpfen seit vielen Jahren mit Vorstössen, Initiativen und im Parlament für mehr lokal produzierte, erneuerbare Energie. Hätte uns die FDP-/SVPMehrheit im Kantonsrat und in der Regierung nicht stets ausgebremst, wären wir heute viel weiter. Aktuell fordern unsere Kantonsrätinnen und Kantonsräte Aurelia Imlig-Auf der Maur, Martin Raña und Diana de Feminis in einem Postulat eine Energiezulage für einkommensschwache Haushalte.

«Die Mitte»-Präsident Bruno Beeler Bild: PD

Wie schätzen Sie die aktuelle Lage im Kanton Schwyz ein?

Der Kanton hat das Glück, viele regionale innovative Energieproduzenten zu haben. Das nützt allerdings nicht viel, wenn es zu einer nationalen oder gar europäischen Mangellage kommt. Dann werden auch die regionalen Energieproduzenten (z. B. EBS) dem Energieregime des Bundes untergeordnet. Die Schwyzer Regierung ist sich dieser Problematik bewusst.

Was müsste noch getan werden?

Der Bund macht mit dem Energiesparprogramm, der Wasserreserve und der Installation des Gasturbinenwerkes in Birr bereits viel für die Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Einzelmassnahmen in den Kantonen sind nicht angesagt. Die Schwyzer Regierung bereitet sich mit einem Sonderstab auf die Eskalationsstufen einer möglichen Energiemangellage vor.

Andere Kantone haben zum Stromsparen aufgerufen, die Schwyzer Regierung bis jetzt noch nicht.

Bei den meisten Einwohnern im Kanton Schwyz ist das Szenario einer drohenden Strommangellage angekommen. Bewusstsein und entsprechendes Handeln sind bereits gegeben. Ein ausdrücklicher Sparaufruf der Schwyzer Regierung würde allerdings sicher nicht schaden.

Wie dramatisch ist die Situation?

Die Lage ist kritisch. Mit den umfangreichen Vorkehrungen des Bundes gibt es aber keinen Grund zur Panik. Die Bundesbehörden haben bisher in der kurzen Reaktionszeit die möglichen und sinnvollen Vorkehrungen getroffen.

Was unternimmt jetzt Ihre Partei?

Im Mai 2017 erreichte unsere Energieinitiative vor dem Stimmvolk leider keine Mehrheit. Nun muss die Bevölkerung die nachteiligen Konsequenzen tragen, weil damals die Chance für eine grössere Unabhängigkeit von ausländischer Energie nicht gepackt wurde. Die Mitte-Partei setzt weiterhin alles daran, dass es mit dem Zubau erneuerbarer Energie und der energetischen Aufbereitung der alten Bauten vorwärtsgeht.

GLP-Präsident Lorenz Ilg Bild: PD

Was tut der Kanton Schwyz und insbesondere die Regierung gegen die drohende Stromknappheit?

Die Lage für den Kanton Schwyz unterscheidet sich nicht grundsätzlich von jener in anderen Kantonen. Der Regierungsrat hat unter anderem aufgrund eines GLP-Vorstosses eine Taskforce eingesetzt. Jedoch ähnlich wie bei der Corona-Krise scheint dieser eher abwartend tätig zu sein.

Was müsste getan werden?

Der Kanton sollte mit gutem Beispiel vorangehen: eine Reduktion der Raumtemperatur in Verwaltungsgebäuden auf maximal 19 Grad, zudem sollte eine Reduktion der Lüftungsaktivität geprüft werden. Die Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden sowie der Gebrauch von Warmwasser in Verwaltungsgebäuden könnte reduziert werden. Die Beleuchtung von Fassaden von öffentlichen Gebäuden und Leuchtlogos sollten ausgeschaltet werden. Auch sollte der Kanton auf die Bezirke und Gemeinden einwirken, dass diese Sparmassnahmen treffen.

Andere Kantone haben einen Sparaufruf gemacht, der Schwyzer Regierungsrat bis jetzt noch nicht.

Die Sensibilisierung der Bevölkerung erachten wir als sehr wichtig. Wir erwarten vom Regierungsrat, dass er schnell eine Sensibilisierungskampagne bei den Mitarbeitenden macht und auch die Sensibilisierung der Bevölkerung und der Wirtschaft angeht.

Wie dramatisch ist die Situation?

Die Abschätzung der aktuellen Situation gestaltet sich schwierig. Vieles wird davon abhängen, wie streng der Winter wird. Wir müssen uns also vorbereiten. Es gibt aktuell leider keine entwarnenden Expertenmeinungen. Im Gegenteil: Von einer mindestens zehnprozentigen Strommangellage gehen eigentlich alle aus.

Was unternimmt jetzt Ihre Partei?

Dem Regierungsrat wurden unsere Bedenken und Empfehlungen schon mitgeteilt. Es macht aber wenig Sinn, der Exekutive öffentlich ins Geschäft zu reden.

SVP-Präsident Roman Bürgi Bild: PD

Was tut der Kanton Schwyz und insbesondere die Schwyzer Regierung gegen die drohende Stromknappheit?

Die kantonale Energiestrategie 2050 ist untauglich und definitiv gescheitert!

Was müsste aus Ihrer Sicht jetzt getan werden?

Leider muss der Bundesrat nun zum Stromsparen aufrufen. Grund dafür ist die komplett gescheiterte links-grüne Klima- und Energiepolitik. Stromsparen fängt bei jedem Einzelnen an, da appellieren wir auch an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger.

Andere Kantone haben jetzt einen Aufruf zum Stromsparen gemacht, die Schwyzer Regierung bis jetzt noch nicht. Was ist Ihre Meinung dazu?

Der Bund richtete bereits am 31. August den Appell an die Bevölkerung, haushälterisch mit dem Energieverbrauch umzugehen.

Wie dramatisch ist die Situation tatsächlich? Ist alles nur Jammern auf Vorrat?

Dramatisch wird es, wenn in die Privatsphäre eingegriffen wird. Die SVP wird sich entschieden dagegen einsetzen, wenn die Polizei Haushaltungen und deren Raumtemperatur kontrollieren will. Die Privatsphäre muss gewahrt bleiben. Schwierig ist die Situation für Wirtschaft, KMU und Gewerbe, für welche der Preisschock für Energie bereits eingetroffen ist.

Was konkret unternimmt jetzt Ihre Partei?

Wir engagieren uns bereits sehr aktiv in der Energiepolitik. Die SVP ist beispielsweise die einzige Partei im Kanton Schwyz, welche das unsägliche kantonale Energiegesetz, das uns in diese missliche Lage gebracht hat, bekämpft hat. Jetzt müssen auch dringend die nötigen Rahmenbedingungen für (Ersatz-)Investitionen bei der Wasserkraft geschaffen werden. Ebenfalls muss endlich die Verhinderungstaktik der Verbände und das Verbandsbeschwerderecht eliminiert werden.

FDP-Präsident Urs Rhyner Bild: PD

Was tut der Kanton Schwyz und insbesondere die Regierung gegen die drohende Stromknappheit?

Der Kanton Schwyz ist keine Insel, auch bezüglich einer Strommangellage nicht. Auch die Schweiz ist von ganz Europa abhängig, was die Verfügbarkeit von Strom und die Netzstabilität betrifft. Die Schwyzer Regierung hat einen Sonderstab organisiert und scheint einen vorbereiteten Eindruck zu machen.

Was müsste noch getan werden?

Wir sehen die Aufgabe der Regierung darin, die Bevölkerung gut und frühzeitig auf die Folgen einer Strommangellage vorzubereiten und die Vorgaben aus Bern im Kanton umzusetzen. Der Kanton ist näher bei der Bevölkerung als Bundesbern, und diese Nähe sollte die Regierung nutzen, um Vertrauen zu schaffen.

Andere Kantone haben einen Aufruf zum Stromsparen gemacht, die Schwyzer Regierung bis jetzt noch nicht.

Der Sparaufruf kommt vom Bund. Der Kanton unterstützt diesen. Er soll mit gutem Beispiel vorangehen und aufzeigen, wie er selber Strom einspart.

Wie dramatisch ist die Situation?

Die Situation ist angespannt. Es besteht die Gefahr, dass Panik ausbricht, wenn ein erster Stromausfall über mehrere Stunden eintritt. Für diese Situation sollte der Kanton die Bevölkerung sensibilisieren. Es ist sinnvoll, wenn jeder und jede für sich und seine Familie, vielleicht auch zusammen mit der Nachbarschaft, eigenverantwortlich überlegt, welche vorbeugenden Vorkehrungen getroffen werden können. Treffen die Szenarien nicht ein: umso besser. Treffen sie ein: Dann ist man vorbereitet.

Was unternimmt jetzt Ihre Partei?

Wir werden uns einsetzen, dass im Sonderstab Energiemangellage auch das Gewerbe und die Politik vertreten sind. Die FDP wird sich auch einsetzen, um Hürden für den Zubau von erneuerbaren Energien abzubauen, sodass der CO2-Ausstoss verringert und die Unabhängigkeit erhöht werden kann.

