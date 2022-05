Knappes Nein zum Systemwechsel in Schwyz

Kanton Schwyz Knappes Nein zum Systemwechsel Dass der Kanton Schwyz gerne anders stimmt als die übrige Schweiz, bewahrheitete sich auch am Urnengang vom Sonntag. Während sich schon bei den ersten Hochrechnungen national ein dreifaches Ja abzeichnete, wurden im Kanton Schwyz zwei nationale Sachvorlagen bachab geschickt. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 16.05.2022, 20.53 Uhr

Im Kanton Schwyz wurde die Fron­tex-­Vorlage zwar ebenfalls gutgeheissen, aber sowohl das Filmgesetz wie auch das Transplantationsgesetz fanden keine Mehrheit. Im Kanton Schwyz wollte man nichts von einem Systemwechsel wissen, der dazu führt, dass Nein sagen muss, wer nicht will, dass einem nach dem Tod Organe entnommen und gespendet werden.

Grund zum Jubeln hatten die Befürworter des neuen Transplantationsgesetzes. Bild: Keystone

Innerschwyz sagte fast geschlossen Nein

Das Resultat fiel aber auch im Kanton Schwyz knapp aus, der Anteil der Befürworter ist – eher überraschend – hoch. So lehnten 51,8 Prozent (das sind 24455 Stimmen) das Transplantations­gesetz ab, während es von 48,2 Prozent oder 22792 Stimmen gutgeheissen wurde. Total stimmten im Kanton Schwyz neun Gemeinden und Bezirke dem Transplantationsgesetz zu.

Im inneren Kantonsteil gehörten aber einzig die Bezirke Küssnacht und Gersau zum Ja-Lager. Sonst existierte im inneren Kantonsteil eine Nein-­Welle. In Gersau wurde dafür aber der kantonal höchste Ja-Stimmen-Anteil regis­triert.

Gersau fiel am Abstimmungssonntag noch ein zweites Mal aus der Reihe. Mit 50,07 Prozent wurde im Bezirk sogar das Filmgesetz angenommen. Überall sonst wurde dieses im Kanton Schwyz teilweise sehr klar abgelehnt. Am deutlichsten war die Ablehnung in der Gemeinde Unteriberg, wo nicht einmal ein Fünftel der Stimmberechtigten sich für das neue Filmgesetz erwärmen konnte.

Mit 68,7 Prozent Ja- zu 31,3 Prozent Nein-Stimmen wurde die Fron­tex-­Vorlage dagegen sehr klar angenommen. Anders als national hatte die SVP Kanton Schwyz die Nein-Parole beschlossen. Vor allem in den starken SVP-Hochburgen wie Muotathal, Un­ter­iberg und Vorderthal, aber auch in den Berggemeinden Illgau und Rie­menstalden war der Nein-Anteil mit teilweise mehr als 60 Prozent Nein-­Stimmen sehr hoch. Das reichte aber nicht, um den ganzen Kanton ins Nein-Lager zu kippen.

