Kanton Schwyz «Unnötige Schikane und Willkür»: Petition will Einbürgerung fairer machen Ein Schwyzer Verein hat eine Petition für faire Einbürgerungsverfahren lanciert. So soll beispielsweise die Wohnsitzfrist verkürzt werden. Dem Ausländerstimmrecht hat der Kantonsrat bereits am Mittwochmorgen eine Abfuhr erteilt. 15.02.2023, 15.38 Uhr

Am Mittwoch versammelte sich der Verein «einbürgerungsgeschichten.ch» vor der Schwyzer Staatskanzlei. Der Grund: Es konnten rund 1000 Unterschriften für faire Einbürgerungsverfahren im Kanton Schwyz gesammelt werden. «Dass unsere Mitmenschen nicht als gleichwertige Menschen anerkannt werden, nur weil sie andere Vorfahren haben, stört uns», wird Mitinitiant Philipp von Euw in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Die Initianten reichen die Petition für faire Einbürgerungsverfahren im Kanton Schwyz ein. Bild: PD

Eine vergessene Steuerrechnung oder ein Umzug von Schwyz nach Brunnen seien nur zwei der Gründe, weshalb Schwyzerinnen und Schwyzer mit Migrationshintergrund vom Bürgerrecht ausgeschlossen werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Deshalb habe der Verein 2021 eine Petition lanciert, in welcher er fairere Einbürgerungen im Kanton Schwyz fordert. So soll beispielsweise die Wohnsitzfrist in der Gemeinde gekürzt werden, das Verfahren soll vereinheitlicht werden und den Gemeinden soll es erschwert werden, mit rechtswidrigen Ablehnungen davonzukommen. «Das Einbürgerungsverfahren muss endlich von unnötiger Schikane und Willkür befreit werden», so von Euw dazu.

Bereits am Morgen wurde das Thema Einbürgerung rege diskutiert – und zwar im Kantonsrat. Es wurde die Möglichkeit besprochen, die Einführung des Ausländerstimmrechts den Gemeinden zu überlassen. Dies lehnte der Kantonsrat aber ab. Unter anderem, weil die Einbürgerung – und damit der Weg zu demokratischen Mitspracherechten – im Kanton Schwyz möglich sei. «Ich hoffe der Kantonsrat lässt diesen Worten jetzt auch Taten folgen, und sorgt dafür, dass die Einbürgerung auch wirklich ein gangbarer Weg ist in Zukunft», so Bujare Ibrahimi, Mitinitiantin des Vereins «einbürgerungsgeschichten.ch». (mha)