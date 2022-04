Kanton Schwyz: Unternehmen blicken positiv in die Zukunft

Kanton Schwyz Unternehmen blicken trotz Fachkräftemangel positiv in die Zukunft Nach Aufhebung der meisten Corona-Massnahmen und trotz der Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg ist die grosse Mehrheit der Schwyzer Unternehmen positiv gestimmt. Dies ergab eine Umfrage, die das Amt für Wirtschaft bei über 400 Schwyzer Unternehmen durchgeführt hat. 21.04.2022, 10.31 Uhr

Die Unternehmen im Kanton Schwyz zeigen sich nach Aufhebung der meisten Corona-Massnahmen und trotz der Unsicherheiten, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, in positiver Stimmung. Darauf lassen die Ergebnisse des Schwyzer Wirtschaftsbarometers schliessen, in welchem Unternehmen aus dem 2. und 3. Sektor befragt wurden. So bezeichnen 99 Prozent der befragten Unternehmen ihren Zustand als sehr oder eher stabil. Bei der letztjährigen Befragung lag dieser Anteil noch um 10 Prozentpunkte tiefer.