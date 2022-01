Kanton Schwyz Wegen der Liebe: Junge Verkäuferin fälscht einen Covid-Test – jetzt hat das Gericht über ihre Strafe entschieden Eine erste Verurteilung von bisher neun Covid-Zertifikatsfälschungen im Kanton Schwyz ist rechtskräftig. Eine Verkäuferin wollte ohne Test ihren Mann in der Türkei besuchen. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 29.01.2022, 08.06 Uhr

Die Frau aus Schwyz hat das Zertifikat gefälscht - insgesamt sind mutmasslich acht andere, ähnliche Fälle im Kanton bekannt. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Es gibt sie, wenn auch – so viel ist heute klar – auf bedeutend kleinerer Flamme, im Kanton Schwyz: Nicht nur in der Ostschweiz, sondern auch hier laufen derzeit verschiedene Verfahren gegen Personen, die sich im Zusammenhang mit den Covid-Zertifikaten voraussichtlich der Urkundenfälschung schuldbar machten.

Dass ausgerechnet Schwyz, wo die Opposition in der Bevölkerung gegen die Covid-19-Impfungen und die dagegen verfügten Massnahmen besonders gross ist, von Fälschungen gefeit wäre, hätte wohl mehr erstaunt als das Gegenteil.

Im Kanton gibt es bisher neun Strafverfahren

Auf Anfrage des «Boten der Urschweiz» bestätigte die Schwyzer Staatsanwaltschaft: «Bis dato sind im Kanton Schwyz neun Strafanzeigen eingegangen. Sie lauten entweder auf Verdacht des eigenhändigen Fälschens einer Urkunde oder auf Verdacht des Verwendens einer gefälschten, durch eine Drittperson gefertigten Urkunde.» Ein Verfahren wurde bereits rechtskräftig abgeschlossen, acht Strafverfahren sind noch hängig.

Beim abgeschlossenen Fall handelt es sich um eine junge in Ausserschwyz lebende türkische Verkäuferin. Sie bearbeitete im Mai 2021 mit ihrem Laptop daheim einen negativen PCR-Test und setzte auf dem Dokument ihren Namen ein. Grund: Die junge Frau wollte ihren Mann in der Türkei besuchen, ohne vorher selber einen Test zu machen. Die Polizei kontrollierte sie im Flughafen Kloten am 29. Mai kurz vor dem Abflug nach Istanbul. Sie zeigte das gefälschte Dokument und konnte fliegen.

Der Fall ist nicht vergleichbar mit jenem aus der Ostschweiz

Im Nachgang stellte die Flughafenpolizei fest, dass der von der reisewilligen Frau gezeigte Test gefälscht war. Die Verkäuferin täuschte also die Polizei über ihren Gesundheitszustand. Jetzt wurde sie zu 80 Tagesansätzen à 30 Franken und 600 Franken Busse verurteilt. Zudem musste sie die Verfahrenskosten in der Höhe von 900 Franken übernehmen. «Mit ihrem Verhalten verschaffte sich E. einen unrechtmässigen Vorteil, auf den sie keinen Anspruch hatte», heisst es dazu im Strafbefehl. Der derzeit in den Medien prominent behandelte Ostschweizer Fall liegt völlig anders. Hier wurden über 9000 Zertifikate illegal ausgestellt und für 300 bis 800 Franken verkauft.

Zehn Personen wurden festgenommen. «Einen Zusammenhang mit den in der Ostschweiz geführten Strafverfahren sind uns nicht bekannt», verlautete am Freitag die Schwyzer Staatsanwaltschaft.

Bei den zehn Verdächtigten handelt es sich um vier Schweizer, drei Serben, einen Iraker, eine Serbin und eine Kroatin. Sie alle sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sieben Personen befinden sich gemäss einer Medienmitteilung vom Donnerstag nach mehreren Hausdurchsuchungen nach wie vor in Untersuchungshaft. (Bote der Urschweiz)

