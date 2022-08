A4-Sanierung: Ausfahrrt Arth bleibt vom 15. bis 19. August zu

Kanton Schwyz Wegen der Sanierung der Autobahn A4: Ausfahrt Arth bleibt fünf Tage lang zu Das Bundesamt für Strassen muss für ihr Autobahn-Sanierungsprojekt die A4-Ausfahrt in Arth für mehrere Tage sperren. 04.08.2022, 14.16 Uhr

Die Ausfahrt Arth bleibt vom 15. bis 19. August zu. Screenshot bote.ch

Das Bundesamt für Strassen, Astra, teilte am Donnerstag mit: «Im Rahmen des Erhaltungsprojekts A4 Küssnacht–Brunnen wird aktuell der letzte Abschnitt zwischen Küssnacht und dem Anschluss Arth instandgesetzt.» Im Rahmen dieser Arbeiten wird Mitte August der Belag in der Ausfahrt Arth ersetzt, was laut Astra eine Sperrung des Viertelanschlusses nach sich ziehe.