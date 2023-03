Kanton Schwyz Wildtiere: Das sind die Unfall-Hotspots in Innerschwyz Im inneren Kantonsteil hat es mehrere Tierunfall-«Hotspots». Die Schwyzer Wildhut arbeitet an zusätzlichen Sicherheits-Massnahmen. Details in unserer Übersicht. Erhard Gick Jetzt kommentieren 01.03.2023, 22.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Prävention von Wildtierunfällen auf Verkehrsinfrastrukturen im Kanton Schwyz» heisst eine Studie des Kantons Schwyz. Sie soll Massnahmen aufzeigen, welche die Zahl der Unfälle im Schwyzer Strassenverkehr vermindern könnte. «Auf Massnahmenblättern ist festgehalten, wie und wo örtlich eine Reduktion der Unfälle erreicht werden kann», sagt Manuel Wyss, Abteilungsleiter Jagd und Wildtiere im Amt für Wald und Natur.

In den letzten Jahren sind im Kanton Schwyz jährlich zwischen rund 90 und 140 Wildtiere bei Unfällen getötet worden. Betroffen und erfasst sind vor allem Hirsche, Rehe, Gämsen, Füchse, Dachse und Marder. Dem «Boten» liegen die genauen Zahlen der erfassten Wildtierunfälle der letzten sechs Jahre bis in die Wintersaison 2016/2017 vor. Die Dunkelziffer der Unfälle dürfte aber noch etwas höher liegen, da nicht alle Unfälle mit Wildtieren gemeldet werden.

«Für die vorliegende Studie und die vorgeschlagenen Massnahmen zur Reduktion der Unfälle wurde das Wissen der Wildhüter mittels einer Befragung via Formular eingeholt», hält Manuel Wyss weiter fest. Die Daten der Studie wurden durch die Firma WildLife Solutions erhoben. Die Angaben der Wildhut wurden digitalisiert und entsprechend aufbereitet. Sofern die Strassenabschnitte kürzer als 1,5 Kilometer waren, wurden sie als «Unfallstelle» klassifiziert. Über als 1,5 Kilometer lange Abschnitte wurden als «Unfallstrecken» erfasst.

Die Warnanlage in Ried-Muotathal. Bild: Erhard Gick, Bote der Urschweiz

Vor allem viele Rehe betroffen – fast erwartungsgemäss

Im Winter ziehen viele Rothirsche in tiefere Lagen, weil sie hier bessere Futterbedingungen vorfinden und dafür bestimmte Korridore nutzen, in denen auch viel befahrene Strassen benutzt werden. Rehe weiden erfahrungsgemäss in tiefen Lagen.

Auf Verkehrsinfrastrukturen der Schweiz kommt es immer wieder zu Unfällen mit Wildtieren, wie erhobene Zahlen aufzeigen. Im Kanton Schwyz starben in den letzten Jahren jährlich im Durchschnitt 97 Rehe, 14 Rothirsche, und alle zwei Jahre eine Gämse (berechnet aus Fallwilddaten 2008–2020). Die Studie kommt zum Schluss, dass, da in den vergangenen zwanzig Jahren sowohl die Huftierbestände als auch der Verkehr zugenommen haben, künftig mit einer steigenden Zahl von Wildtierunfällen zu rechnen ist.

Die vom Schwyzer Amt für Wald und Natur in Auftrag gegebene Studie soll aufzeigen, mit welchen Präventionsmassnahmen das Unfallrisiko in Zukunft reduziert werden könnte. Da es sich zum Teil um Hochgeschwindigkeitsstrecken handelt, auf denen Unfälle mit Wildtieren vorkommen, besteht auch ein Risiko für Personenschäden.

Um die Unfallstellen und Unfallstrecken vergleichbar zu priorisieren, wurden die Erfahrungswerte der Wildhut mit den datengetriebenen Auswertungen der vorliegenden Studie verknüpft. So wurden für Unfallstellen vier Prioritätsstufen festgelegt, für Unfallstrecken deren drei.

Die gefährlichsten Wildtier-Unfall-Hotspots in Innerschwyz Durch geeignete Prävention sollen Unfälle mit Wildtieren vermindert werden. Die Massnahmen umfassen drei Kategorien: «räumliche Trennung von Fahrbahn und Wildtierlebensraum», «Warnung der Wildtiere vor dem Verkehr» und «Warnung der Verkehrsteilnehmer vor Wildtieren». Die Standorte der Hotspots mit hoher Priorität und die Massnahmen (erwähnt sind ein Teil der Massnahmen): Unterer Bann, Äussere Altmatt, Strecke Rothenthurm–Schwyzerbrugg, Rothenthurm. Vorhanden: Blaue Reflektoren, akustische Wildwarner. Geplant: Warntafel, -plakat oder -poster mit Warnblinklicht, Temporeduktion 60 km/h, elektronische Wildwarngeräte. Schlagstrasse, Sattel, Rothenthurm, Strecke Sattel–Rothenthurm in Sattel und Rothenthurm. Vorhanden: Wildwarntafel. Geplant: Reflektoren, zusätzliche Warntafel mit Warnblinklicht, Temporeduktion 60 km/h, elektronische Wildwarngeräte. Ehrli-Rank, Sattel, Steinen, Strecke Schwyz–Sattel. Vorhanden: keine. Geplant: Reflektoren, Warntafel, -plakat oder-poster mit Warnblinklicht, Temporeduktion 60 km/h, elektronische Wildwarngeräte. Struss, Urmiberg, Ingenbohl-Brunnen, Strecke Brunnen–Gersau. Vorhanden: keine. Geplant: Reflektoren, Warntafel, -plakat oder-poster mit Warnblinklicht, Temporeduktion 60 km/h, elektronische Wildwarngeräte. Röthen, Arth, Strecke Goldau–Steinerberg, Goldau–Steinen. Vorhanden: Wildtierbrücke über A4, akustische Wildwarner Goldau–Steinerberg. Geplant: Reflektoren, Warntafel zusätzlich mit Warnblinklicht ausstatten. Temporeduktion 60 km/h. Bahnstrecken: Bioakustische Wildtierwarnanlagen, Wildtierbrücken über Strassen und Bahnstrecke. Spiegelberg, Steinen, Strecke Schwyz–Rothenthurm. Vorhanden: keine. Die genaue Lage der Unfallstelle wird 2023 mit weiteren Fallwilddaten neu beurteilt. Geplant: Reflektoren, Warntafel, -plakat oder-poster mit Warnblinklicht. Under Gibel, Schwyz, Strecke Schwyz–Muotathal. Vorhanden: Warnplakate (im Winter), blaues Reflektorband, orange blinkende Baustellenlampen. Geplant: Temporeduktion (umgesetzt mit Wildwarnanlage). Grünenwald, Muotathal, Strecke Muotathal–-Illgau. Vorhanden: Wildwarnstrassentafel, optischer Wildwarner. Geplant: Zusätzliche Blinklichter zur Wildwarnstrassentafel, Temporeduktion 60 km/h, Zwangswechsel mit elektronischen Wildwarngeräten abdecken, längerfristig eine Wildwarnanlage. (eg)