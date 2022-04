Schwyzer Gemeinden suchen dringend Plätze für Flüchtlinge

Kanton Schwyz «Wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt»: Gemeinden suchen dringend Plätze für Ukraine-Flüchtlinge Die Suche nach zusätzlichen Unterbringungsplätzen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wird immer schwieriger. Die Gemeinde Schwyz wird aller Voraussicht nach im Juli das alte Personalhaus für die Flüchtlinge benützen können. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 11.04.2022, 21.22 Uhr

Gemeinderätin Andrea Schelbert ist zuversichtlich, dass es mit dem alten Personalhaus beim Spital eine Lösung für die Ukraine-Flüchtlinge geben wird. Bild: Jürg Auf der Maur

Der Kanton sucht dringend Platz für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge: Einen gleich lautenden Appell richtete ebenfalls der Steiner «Sozialminister» Patrik Rickenbacher am Freitag an der Gemeindeversammlung an die Bürgerschaft. Er rief alle auf, den Behörden Wohnungen und Häuser zu melden, die den Kriegsflüchtlingen eine Bleibe bieten könnten:

«Wir brauchen Platz. Und wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt.»

Eine Umfrage des «Boten der Urschweiz» zeigt, dass den Sozialbehörden auch in anderen Gemeinden der Schuh drückt, dass bisher aber auch viele von eigentlichen Schwierigkeiten verschont bleiben.

«Wir kennen dieses Problem erst indirekt», sagt der Arther Gemeinderat Fidel Schorno. Er ist zwar ebenfalls auf der Suche nach Unterbringungsplätzen, doch bisher habe für alle 18 weiteren Personen, die der Gemeinde zugeteilt wurden, eine Lösung gefunden werden können. «Wir konnten bisher alle privat unterbringen», freut sich Schorno. Noch diese Woche solle eine weitere Lösung gefunden werden. Die Verhandlungen liefen erfolgversprechend.

Auch in kleineren Gemeinden ist die Hilfe gross

Gut unterwegs sind die Verantwortlichen auch in Schwyz, Muotathal und Gersau. Auch Schwyz konnte bisher alle Ukraine-Flüchtenden privat unterbringen. Zudem hat die Hauptortgemeinde mit dem alten Personalhaus im Spital einen Trumpf in der Hand, der spätestens ab Juli eingesetzt werden kann. Obwohl noch Verhandlungen im Gange sind wegen notwendiger baulicher Eingriffe, gibt sich die Schwyzer Gemeinderätin Andrea Schelbert zuversichtlich:

«Es wissen alle, worum es jetzt geht. Es wird eine Lösung mit dem Personalhaus geben können.»

«Wir sind proaktiv am Suchen und haben erste Zusicherungen und Angebote erhalten», betont Nathalie Zwyssig, Gemeinderätin für Soziales in Muotathal. «Stand jetzt, ist die Situation in der Gemeinde deshalb relativ gut. Aber wir wissen nicht, was noch kommt und wann die Flüchtlinge bei uns eintreffen.»

«Im Moment gut unterwegs» ist man auch im Bezirk Gersau, wie Sandra Häusler auf Anfrage bekannt gab. Zurückhaltender zeigt sich der Ingenbohler Vincenzo Gallicchio. Er verweist auf die Homepage der Gemeinde, wonach die vorhandenen Strukturen nicht ausreichten und die Gemeinde auf Mithilfe angewiesen sei. Gleichzeitig tönte er aber auch an, dass Verhandlungen laufen und die Lage sich noch vor Ostern ändern könnte.

Unsicherheit bohrt, Arbeitslast ist riesig

Die Gefühlslage aller Befragten bringt Alfred Meier auf den Punkt. Der Ro­thenthurmer Sozialvorsteher gibt an, dass man die Lage dank proaktiver Arbeit zwar «im Griff» habe. Doch ins Schwärmen kommt er nicht. Zum einen wisse niemand, was noch auf die Gemeinden zukomme, zum anderen lasse sich der Aufwand kaum bewältigen. Meier:

«Verwaltung und Behörde können kaum alleine plötzlich für die Betreuung von doppelt so vielen Personen aufkommen wie bis anhin.»

