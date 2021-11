Schwyz: Mangelhafte Beleuchtung am Auto

Kanton Schwyz Zu wenig Licht – Autofahrer sind gefährlich unterwegs Die Kantonspolizei Schwyz führte auf dem ganzen Kantonsgebiet präventive Lichtkontrollen durch. Im Zuge dieser Kontrollaktion wurden bei 139 Motorfahrzeugen nicht korrekt funktionierende Beleuchtungen festgestellt. 13.11.2021, 10.14 Uhr

Beleuchtungskontrolle durch die Kantonspolizei Schwyz und den TCS. Bild: Kantonspolizei Schwyz

In der dunklen Jahreszeit sind funktionierende Beleuchtungen an Motorfahrzeugen und Zweirädern besonders wichtig. Um auf diese Thematik aufmerksam zu machen, führte die Kantonspolizei Schwyz vom 8. bis 12. November auf dem ganzen Kantonsgebiet präventive Lichtkontrollen durch, wie sie in einer Mitteilung schreibt.