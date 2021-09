Karin Schwiter wird Professorin an der Universität Zürich

Kanton Schwyzer SP-Präsidentin wird Professorin Karin Schwiter, die Präsidentin der Schwyzer SP, wird neu Professorin an der Universität Zürich. Sie wird ihre Antrittsvorlesung zum Thema «Arbeiten im 21. Jahrhundert: Die neue Welt der transnational und digital vermittelten Arbeitsverhältnisse» am 8. November halten. Jürg Auf der Maur 21.09.2021, 08.44 Uhr

Karin Schwiter Bild: PD

Die Universität Zürich hat Karin Schwiter per 1. August zur Assistenzprofessorin berufen. Die 43-jährige Lachnerin hat in Nuolen die Matura gemacht, an der Uni Zürich Geografie studiert und an der Universität Basel ihre Doktorarbeit in Soziologie geschrieben. Seither forscht und lehrt sie in Wirtschaftsgeografie an der Universität Zürich. Ihr Werdegang beinhaltet verschiedene Forschungsaufenthalte an renommierten Universitäten in Nordamerika. Unter anderem arbeitete sie in Seattle, Vancouver und Toronto. Schwiter hat mehrere Auszeichnungen erhalten.