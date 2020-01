Kantonale Wahlen: Elsbeth Anderegg Marty will SP-Regierungssitz zurückerobern

Für die Schwyzer Regierungsratswahlen ist von Seiten der SP eine zweite Kandidatur bekannt geworden. Die Altendorfer Kantonsrätin Elsbeth Anderegg Marty will am 22. März in die Kantonsregierung gewählt werden.