Kantonspolizei Schwyz: Jürg Schönbächler tritt in den Ruhestand

Der Stall im Gebiet Ruostel steht in Vollbrand. (Bild: Kapo Schwyz, Feusisberg, 1. August 2019)

Stall in Feusisberg bis auf die Grundmauern niedergebrannt

Dieses 1.-August-Feuer war so nicht geplant: Aus bisher unbekannten Gründen ist in Feusisberg ein Stall in Brand geraten. Menschen und Tiere blieben von den Flammen verschont.