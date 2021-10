Kantonsrat Schwyz: Schimpftirade hat ein Nachspiel

Kantonsrat Schwyz Die Schimpftirade hat ein Nachspiel – so rechtfertigt David Beeler seinen Auftritt Am Tag nach dem Eklat gab es Kritik aus der eigenen Partei. Derweil hält David Beeler (SVP) an seinen Worten nach wie vor fest. Anja Schelbert, Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 01.10.2021, 09.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Mitglieder des Schwyzer Kantons- und Regierungsrates sollen ihre Voten möglichst kurz, sachlich, klar und anständig halten. So steht es in der Geschäftsordnung. Kantonsrat David Bee-ler (SVP, Steinen) erfüllte am Mittwoch in seinem Votum aber nur das «klar». Fernab vom Thema sinnierte er unbeirrt über «perverse» Corona-Massnahmen und angebliche Impftote und forderte finanzielle Entschädigung für «impfgeschädigte Menschen». Das ging so weit, dass ihm der Ratspräsident das Wort entzog und das Mikrofon stummschalten liess.

Am Donnerstag danach wirkt Beeler gefasst (siehe unten). Er stehe hinter dem, was er gesagt habe . Peinlich sei ihm der Auftritt nicht, er bereue ihn nicht. Dass er gemassregelt wurde, verstehe er aus Sicht der Ratsleitung. Trotzdem habe er sich danach «seelenruhig» eine Zeitung geschnappt und sich dort vertieft. Beeler verliess gut 45 Minuten vor offiziellem Schluss die Kantonsratssitzung. Auch dafür hat der Landwirt direkt eine Erklärung: Er habe eben «zwei Fueder Heu» versorgen müssen.

Alles unternommen, was möglich war

Ratspräsident Thomas Hänggi (SVP) ist auch am Donnerstag noch konsterniert. «Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass so etwas in unserem Ratssaal passiert. Ich bin sehr enttäuscht vom Verhalten von Kantonsrat David Beeler.» Während des ganzen Sessionstages habe das Parlament über anspruchsvolle Themen in einem sehr respektvollen Ton diskutiert. Dass dann wegen Beelers Ausbruch das Image des ganzen Rats in Schieflage geraten sei, sei äusserst bedauerlich. Die Ratsleitung hat sich noch am Mittwoch dazu ausgetauscht und den Fraktionschef der SVP, Thomas Haas, beauftragt, Beeler klarzumachen, «dass ein solches Verhalten nicht akzeptiert wird».

Thomas Haas (Bild), der Fraktionschef der SVP, hat den Auftrag erhalten, mit Kantonsrat David Beeler Tacheles zu reden. Archivbild: Erhard Gick

Hänggi selbst hat Beeler am Mittwoch mehrfach ermahnt. Als dieser nicht bremste, liess er ihm das Mikrofon am Rednerpult abstellen. «Das war die letzte Massnahme, die ich zur Verfügung hatte», sagt Hänggi. «Ich hätte ihn nicht aus dem Saal hinausbegleiten lassen können.»

Das weiss der Kantonsratspräsident so genau, weil er selber an der Ausarbeitung der Geschäftsordnung mitgewirkt hatte. «Darin hatten wir keine solchen Schritte formuliert, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass dies jemals überhaupt nötig wäre», sagt Hänggi.

«Hart in der Sache, aber fair im Ton»

Der Schwyzer SVP-Präsident Roman Bürgi sagt zum Vorfall: Zwar gelte für jeden Kantonsrat die Redefreiheit. Aber: «Wir wussten nicht, dass er gleich zu einer solchen Rede ausholt und waren ebenfalls total überrumpelt.» David Beeler sei hier klar zu weit gegangen. Die SVP politisiere «mit Stil», ganz nach dem Motto «Hart in der Sache, aber fair im Ton». Man toleriere nicht, sagt Bürgi weiter, «dass ein Kantonsrat einfach weiter spricht, wenn ihm der Ratspräsident das Wort entzieht». Die SVP erwägt derzeit keine weiteren Konsequenzen. Bürgi will aber mit Beeler reden und seine Beweggründe anhören – Beeler seinerseits rechnet schon damit.

«Es hätte so oder so keinen richtigen Zeitpunkt gegeben»

Unsere Zeitung hat mit David Beeler (SVP) über seinen Auftritt im Schwyzer Kantonsrat gesprochen. An seinen Worten vom Mittwoch hält der Steiner Landwirt nach wie vor fest. Trotzdem versteht er, dass die Ratsleitung durchgegriffen hat. Eine «Schelte» blieb ihm bislang aber erspart.

Was hat Sie motiviert, das Wort zu ergreifen?

Meine Motivation war die Liebe zu unserem Heimatland, der Familie und den Kindern.

Warum haben Sie über ein Thema referiert, das gar keinen Bezug zur Debatte über die «Wertschöpfung des Gesundheitspersonals» hatte?

Für das, was ich gesagt habe, hätte es so oder so keinen richtigen Zeitpunkt gegeben.

Sie stehen immer noch hinter dem, was Sie sagten?

Ja. Und ich verstehe Kantonsratspräsident Thomas Hänggi, der mich massregelte. Er hat im Rat eine andere Funktion als ich. Aber als Kantonsrat darf man angriffig und hartnäckig sein.

Er hat Ihnen das Wort entzogen und das Mikrofon stummschalten lassen.

Ja, weil er musste. Aber ich hatte die nötige Standhaftigkeit, die Rede trotzdem zu beenden.

Was wollten Sie damit erreichen?

Ich wollte auf die Missstände aufmerksam machen. Ich bewundere alle Geimpften, aber ich weiss aus erster und zweiter Hand von Personen, die wegen der Impfung Nebenwirkungen oder gar den Tod fanden.

Das Spital Schwyz berichtet, man habe bislang keine Kenntnis von Impftoten und weniger als fünf Personen mit Nebenwirkungen hospitalisiert.

Nun, ich bin trotzdem im guten Glauben, dass das, was meine Quellen mir sagten, stimmt. Es ist wichtig, dass man sich Gedanken macht, was die Impfung für Langzeitfolgen und -kosten verursacht.

Welche Reaktionen hat Ihr Votum ausgelöst?

Am Donnerstag hat mein Telefon unaufhörlich geklingelt. Fernsehen, Zeitungen, alle wollten sie Interviews.

Und was meinten Ihre Ratskollegen und die SVP zu Ihrem Auftritt im Kantonsratssaal?

Bis jetzt habe ich von meiner Partei noch keine Schelte erhalten. Ich rechne aber noch damit. Die Reaktionen anderer Ratskollegen blieben im normalen Rahmen.