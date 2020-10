Kantonsschule Pfäffikon SZ soll doch Tiefgarage erhalten Die neue Kantonsschule in Pfäffikon SZ soll nun doch auch eine Einstellhalle und einen Schutzraum erhalten. Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat nach einer Intervention einer Parlamentskommission eine Ausgabenbewilligung von 3 Millionen Franken, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. 29.10.2020, 09.21 Uhr





Die alte Kantonsschule Ausserschwyz in Pfäffikon.

Archivbild: Bert Schnüriger

(sda) Der Kanton Schwyz hatte vorgesehen, die Kantonsschule in Pfäffikon durch einen Neubau zu ersetzen, in den auch die Kantonsschule Nuolen integriert worden wäre. Die Stimmberechtigten lehnten den Baukredit aber ab, so dass es in der Ausserschwyz weiterhin zwei Kantonsschulstandorte geben wird.

Weil der Standort Nuolen erhalten bleibt, wird das Bauprojekt für Pfäffikon kleiner. Statt 92 Millionen Franken soll es nur noch 82,5 Millionen Franken kosten, wie die Staatskanzlei vor einem Monat mitteilte.

Um aus Rücksicht auf den Volksentscheid die Kosten weiter zu senken, wollte der Regierungsrat ferner auf den Bau einer geplanten Tiefgarage und eines Schutzraums verzichten. Für diese Projekt bestand ein separater Kredit von 3 Millionen Franken, über den die Stimmberechtigten nicht entschieden.

Die Kantonsratskommission, die den redimensionierten Neubau in Pfäffikon beriet, sprach sich aber grossmehrheitlich für den Bau der Tiefgarage und des Schutzraumes aus. Sie begründete dies mit den öffentlichen Veranstaltungen und den Vereinen, die die Sporthallen am Abend nutzen. Bei einem Neubau lasse sich eine Tiefgarage zudem einfach realisieren.

Der Regierungsrat stimmt diesen Überlegungen der Kommission zu. Um einen klaren politischen Entscheid und rechtliche Klarheit zu haben, will er den 3-Millionen-Franken-Kredit aber erneut dem Parlament zur Genehmigung unterbreiten.

Der Regierungsrat geht gemäss seiner Botschaft an den Kantonsrat von einer Tiefgarage mit 45 Parkplätzen aus. Der Schutzraum soll Platz für 200 Personen haben. Untergebracht werden die beiden Bauten im zweiten Untergeschoss der neuen Kantonsschule Pfäffikon.