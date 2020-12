Skigebiete im Kanton Schwyz öffnen am 2. Januar – Regierung will «Insellösung vermeiden» Die Skigebiete im Kanton Schwyz können ab Samstag, 2. Januar, wieder geöffnet werden – früher als geplant. René Meier 31.12.2020, 11.52 Uhr

Ein Skifahrer auf einer Sesselbahn auf dem Titlis. Bild: Patrick Hürlimann (Engelberg, 7. Januar 2020)

Der Schwyzer Regierungsrat hat beschlossen, die Skigebiete am 2. Januar wieder zu öffnen. Da praktisch alle Skigebiete in der Zentralschweiz und in den umliegenden Kantonen Glarus und St. Gallen öffnen, will der Schwyzer Regierungsrat eine «Insellösung vermieden», wie er mitteilt. Mit einer Insellösung, bei der einzig die Skigebiete im Kanton Schwyz geschlossen bleiben, würde das Skifahren auf die umliegenden Kantone verlagert, heisst es weiter. Ursprünglich war vorgesehen, die Skigebiete erst am 8. Januar wieder zu öffnen.