Kein zentrales Covid-19-Spital in Schwyz bei einer zweiten Welle Auch im Fall einer zweiten Welle will die Schwyzer Regierung Corona-Patienten dezentral versorgen. Sie sieht davon ab, ein zentrales Covid-19-Spital einzurichten. 17.07.2020, 16.59 Uhr

(sda) Dies schreibt die Schwyzer Regierung in ihrer am Freitag veröffentlichten Antwort auf eine kleine Anfrage von CVP-Kantonsrat Stefan Langenauer. Dieser wollte wissen, welche Strategie der Regierungsrat für den Spitalbetrieb während einer allfälligen zweiten Welle von Covid-19 Fällen verfolge: Ob eine Verteilung der Fälle auf alle Spitäler mit Einschränkungen des Normalbetriebs in Frage komme? Oder eine Zentralisierung der Covid-19 Fälle in einem Spital, damit die anderen Spitäler den normalen Betrieb aufrecht erhalten können?