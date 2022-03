Die SP Schwyz sammelt für die eidgenössische Kita-Initiative

Kinderbetreuung Die SP Schwyz sammelt auch für die eidgenössische Kita-Initiative – als «logische Ergänzung» zu den kantonalen Bestrebungen Nicht nur auf kantonaler Ebene werden bezahlbare Kita-Plätze gefordert. Die SP Schwyz sammelt nun auch Unterschriften für die nationale Initiative. 19.03.2022, 22.55 Uhr

Sowohl auf schweizweiter als auch auf kantonaler Ebene fordert die SP günstige familienergänzende Kinderbetreuung. Die SP Schwyz habe mit dem Unterschriftensammeln für die eidgenössische Initiative begonnen, so die Mitteilung der Partei. Am Samstagmorgen seien in Einsiedeln bereits 80 Unterschriften für die eidgenössische Initiative mit dem Slogan «Gleichstellung braucht Kita-Plätze!» zusammengekommen.

Die SP sammelt in Einsiedeln Unterschriften für die neue nationale Kita-Initiative. Bild: pd

Die eidgenössische Initiative sei «eine logische Ergänzung» zur kantonalen Initiative, über die der Schwyzer Kantonsrat im April beraten wird. SP-Fraktionspräsidentin Carmen Muffler aus Pfäffikon erklärt in der Mitteilung, mit der eidgenössischen Initiative wolle man eine gute und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung schaffen. Sie fährt fort:

«Damit verbessern wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, können Mütter und Väter im Arbeitsmarkt behalten und tragen zu mehr Gleichstellung bei.»

Der Bund soll zwei Drittel zur Kita-Betreuung beisteuern

Der Bund soll zwei Drittel der Kosten übernehmen, wobei die Kosten für die Eltern 10 Prozent ihres Einkommens nicht übersteigen dürfen. Gemäss Kantonsrätin Elsbeth Anderegg aus Lachen brauche es aber nicht nur zahlenmässig genügend Kinderbetreuungsplätze, sondern auch gute Anstellungsverhältnisse, um die Qualität der Betreuung zu gewährleisten.

Die Schweiz hinke den europäischen Nachbarn hinterher, fliesse doch weniger als 0,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts in die frühkindliche Bildung und Betreuung. In anderen Ländern betrage dieser Wert zwischen 0,5 und 2 Prozent, so Kantonsrat Jonathan Prelicz aus Arth-Goldau. Er will, dass die Schweiz aufholt. (se)