Kinderbuch Wenn der Alltag durch die Ticks des Kindes bestimmt wird Noëmi Sacher aus Arth hat ein fantasievolles Buch für Kinder mit Zwangsstörungen geschrieben. Die Autorin hat weitere schreiberische Pläne. Nicole auf der Maur 23.09.2021, 08.28 Uhr

Frisch ab Presse: Noëmi Sacher hält ihr Buch in der Hand. Morgen findet die Vernissage statt. Bild: Monika Sacher

«Die gestreiften sind ihre Lieblingssocken. Die rosafarbenen kneifen an den Fersen. Die blauen sind zu dunkel, da werden die Füsse traurig. Die roten sind zu heiss, und die weissen machen Flusen zwischen den Zehen.» Kayas Füsse krümmen sich vor Schreck zusammen, wenn keine gestreiften Socken bereitliegen. Jeden Morgen das gleiche Prozedere.

Kayas Mama ist langsam etwas genervt. Es sind nämlich nicht nur die Socken, die jeden Morgen zu einer unerträglich langen Aufgabe machen, nein, es sind auch die Pullover mit den zu kratzigen Borten, die Bodenfliesen, die Kaya wegen der Winkelzwerge genau in der Mitte betreten muss und die Schuhe, die genau im perfekten Zug gebunden sein müssen. Nicht zu locker, nicht zu fest.

Kaya hat Zwangsstörungen. Und genau diese werden im Buch «Kaya Kompliziert» von der Arther Autorin Noëmi Sacher thematisiert. «Kaya Kompliziert» ist eine liebevoll geschriebene, lustige und etwas abenteuerliche Geschichte für Kinder, die Familien helfen soll, mit grösseren und kleineren Ticks zurecht zu kommen.

«Jeden Morgen war es ein Rennen gegen die Zeit»

«Das Thema kam für mich nicht von ungefähr. Der Alltag meiner Tochter war durch solche Ticks und Zwänge beeinträchtigt», erklärt Noëmi Sacher. Die Mutter fühlte sich zunehmend den Ticks ihres Kindes ausgeliefert und nervte sich. «Jeden Morgen war es ein Rennen gegen die Zeit, dass meine Tochter doch noch rechtzeitig zur Schule kam», sagt sie. Das empfand die Mutter zunehmend als Belastung. Es musste Hilfe her. «Ich habe mich psychologisch beraten lassen. Aber es blieb schwierig, das Thema mit meiner Tochter anzusprechen. Darum habe ich nach einem Kinderbuch gesucht, damit wir über ein anderes Kind mit ähnlichen Schwierigkeiten sprechen können. Ich wurde jedoch nicht fündig.»

Gut, dass Noëmi Sacher selber als Autorin und Schreibcoach arbeitet. So hat sie sich in das Thema eingelesen und das Kinderbuch «Kaya Kompliziert» geschrieben. «Das Lachen über und mit Kaya hat uns geholfen, einen guten Umgang mit der Neigung zu Zwängen zu finden.»

Das Buch beschreibt einen normalen Tag im Leben eines Kindes mit Zwangsstörungen. Der Morgen beginnt wie immer mit allen möglichen Ticks. Und schon wieder droht Kaya zu spät zur Schule zu kommen. Weil sie sich beeilen will, klettert Kaya über einen Zaun. Dabei reisst ihre Hose und schliesslich auch Mamas Geduldsfaden.

Ohne Versöhnung ins Bett geschickt, berät sie sich mit dem Monster unter dem Bett: Es befürchtet, dass ihre Mama sie gar nicht mehr haben will. In der Not schickt es Kaya an einen Ort, an dem sie lernen kann, wie man unkompliziert wird. Dort trifft Kaya auf einen Furcht erregenden Dämon und eine Drachin. Mit ihrer Hilfe lernt sie, den Minutenzeiger zu besiegen. Die Illustratorin Tanja Stephani hat das Kinderbuch liebevoll und farbenfroh bebildert. Besonders die Drachin Jette schliesst man sofort in Herz.

Das Buch ermutigt Eltern und Kinder, eine Neigung zu Zwangsstörungen zu erkennen und anzugehen – und sich auch Hilfe zu holen, wenn es nötig ist. «Je früher man dies tut, desto besser», weiss Noëmi Sacher aus eigener Erfahrung.

Kinderbuchreihe geplant

Das Buch, das im «kwasi verlag» erscheinen wird, ist der Start einer Buchreihe. «Ich stiess während meiner Recherchen auf viele weitere leichte Störungen bei Kindern», sagt Sacher. Unter dem Namen «insBesondere Kinder» werden jährlich weitere Kinderbücher zu Themen wie Hochsensibilität oder Autismus erscheinen. «Wir wollen den Kindern und ihren Eltern aufzeigen, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind», sagt Sacher.

Sie kann sich übrigens selber daran erinnern, dass sie als Kind «etwas kompliziert» war. Auch heute wählt die Autorin nicht immer den leichtesten Weg. Seit zehn Jahren schreibt sie an ihrem Roman über Wolfram von Eschenbach. Sie recherchiert unentwegt in 200 Jahren Forschungsgeschichte. Es soll eine fiktionale Biografie des Dichters werden. «Komplizierter hätte ich es mir kaum machen können. Es wird ein Roman für Freaks», lacht Sacher und ergänzt: «Oder für Liebhaber von historischen Romanen.»

Die Vernissage von «Kaya Kompliziert» findet am 24. September im «Der MaiHof Luzern» statt. Von 15 bis 18 Uhr gibt es stündliche Lesungen von Noëmi Sacher für Kinder, ab 19 Uhr findet die Lesung für Erwachsene mit Infos zu Zwangsstörungen statt.