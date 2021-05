Kirche «Die Berufswege sind heute anders» Auf den 1. August wird der Pfarrer Peter Camenzind Generalvikar der Urschweiz. Ein Gespräch über seine Erfahrungen. Franz Steinegger 01.05.2021, 17.00 Uhr

Sie sind von Bischof Joseph Bonnemain zum Generalvikar der Urschweiz ernannt worden. Was für Aufgaben erwarten Sie?



Peter Camenzind: Als Generalvikar der Urkantone bin ich Stellvertreter des Bischofs in den Urkantonen Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden. Ich bin verantwortlich, dass Impulse und Ideen, welche von der Bistumsleitung entwickelt werden, in der Praxis gefördert und umgesetzt werden. Ich halte Kontakt zu den Landeskirchen und den politischen Behörden und arbeite eng mit den Dekanen zusammen. Weiter gehört das Schlichten bei Konflikten zu meinen Aufgaben und saisonal die Spendung der Firmungen.

Was für spezielle Herausforderungen bringt das neue Amt mit sich?

Man ist mehr in der Öffentlichkeit exponiert, und es gibt grössere und unterschiedliche Erwartungen, denen man nicht allen gerecht werden kann. Als Generalvikar wird man mehr als Teil der Kirche von oben – mit all ihren Schattenseiten.

Sie üben das Amt bereits seit einem Jahr interimistisch aus. Was für Erfahrungen haben Sie gemacht?

Sehr positive. Die Gespräche mit Seelsorgerkollegen, Kirchenräten, mit dem Team in Ingenbohl und den Dekanen haben mir Freude bereitet. Das hat mir den Schritt weg von Schwyz erleichtert.

Sie haben das Amt übernommen, weil Ihr Vorgänger Martin Kopp, als Generalvikar abgesetzt wurde. Das warf hohe Wellen. Wurde Ihnen vorgeworfen, in die Bresche gesprungen zu sein?

Es gab vereinzelt Vorwürfe.

Sie haben darauf mit einem offenen Brief reagiert und geschrieben, dass zur Übernahme vor einem Jahr ein Nein einfacher gewesen wäre als eine Zusage. Freuen Sie sich jetzt auf das Amt?

Für mich kam die Ernennung vor einem Jahr sehr überraschend. Jetzt freue ich mich. Ich zähle darauf, dass mir der liebe Gott zur Seite steht, wie er mir in der Pfarreiseelsorge zur Seite stand. Ich möchte nicht nur Manager sein, sondern etwas fürs Himmelreich bewirken, auch in diesem Amt.

Das Bistum Chur hat mit Joseph Bonnemain einen neuen Bischof. Spürt man den Wechsel?

Man spürt einen anderen Stil – weniger defensiv, offener, vertrauensvoller. Aber ich möchte nicht über meine früheren Vorgesetzten urteilen.

Zur Person Der gebürtige Alpnacher Peter Camenzind ist seit seiner Priesterweihe 1987 in Rom katholischer Pfarrer. Er lebt derzeit in Schwyz. Zu seinen Hobbys zählt der 60-Jährige das Lesen und Pilzesammeln.

Er hat bereits etliche wegweisende Personalentscheide getroffen...

Es ist ihm ein Anliegen, dass verschiedene Stimmen, vor allem auch jene der Frauen, gehört werden.

Kannten Sie Joseph Bonnemain schon vorher?

Ja. Als Pfarrer von Wädenswil war ich im gleichen Dekanat wie er als Spitalseelsorger von Zürich. Ausserdem waren wir im Priesterrat und im Churer Domkapitel.

Wo ist Ihr zukünftiger Arbeitsort? Und ist es ein Vollamt?

Ab dem 1. August ist es ein Vollamt. Der Sitz des Generalvikariats Urschweiz ist an der Klosterstrasse in Ingenbohl.

Sie feiern gerne Gottesdienste. Bleibt da überhaupt noch Zeit für ein seelsorgerisches Pensum?

Ich werde weiter Gottesdienste feiern – in den nächsten Monaten weiterhin vor allem in der Kirchgemeinde Schwyz, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Gibt es so etwas wie Lieblingsgottesdienste für Sie?

Am liebsten feiere ich mit Kindern. In Schwyz ist dies leider nicht häufig möglich. Die Verbindung Schule–Kirche hat sich gelöst, seit es keine Schülergottesdienste mehr gibt. Auch die Familiengottesdienste sind spärlich geworden.

Sie waren während drei Jahren Pfarrer der Gemeinde Schwyz. Welche Erfahrungen haben Sie mit den Schwyzern gemacht?

Die Schwyzer nahmen mich herzlich auf. Ich habe schnell gemerkt, dass wir miteinander auskommen. Ich bekam viele positive Rückmeldungen. Die Schwyzer sind meist ziemlich direkt.

Was waren die positiven Elemente während der Zeit in Schwyz?

Grossartig für mich sind die grossen Momente wie Weihnachten, Erstkommunion, Fronleichnam oder auch der Fasnachtsgottesdienst, wenn viele Menschen mitfeiern. Faszinierend ist auch die reichhaltige Klosterlandschaft und das Tschütschi. Das sind versteckte heilige Orte. Schliesslich waren auch die enger werdende Zusammenarbeit mit den Pfarreien Ibach und Seewen beglückende Momente.

Was bedrückt?

Ein Wermutstropfen sind die fehlenden Kinder und Jugendlichen in den Gottesdiensten. Und für meinen Geschmack wird oft mit zu harten Bandagen gekämpft, wenn es um Politik und Kirchenpolitik geht. Man zelebriert förmlich die Feindbilder.

Mit Ihrem Wegzug verliert Schwyz seinen Pfarrer. Wird es schwierig sein, einen Nachfolger zu finden?

Das werden wir sehen. Wir haben die Stelle ausgeschrieben. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden.

Wie geht es in Schwyz nach Ihrem Weggang weiter?

Bis Ende Juli bin ich Pfarrer von Schwyz mit einem reduzierten Pensum. Ab dem 1. August bin ich im Vollpensum als Generalvikar angestellt. Nachher werde ich als Pfarradministrator zwar weiter die kirchenrechtliche Verantwortung für die drei Pfarreien Schwyz, Ibach und Seewen und für die kirchlichen Stiftungen wahrnehmen. Für die konkreten Führungsaufgaben wird aber Vikar Andreas Egli in die Bresche springen. Er wirkt seit bald drei Jahren in Schwyz, wo er am 6. April 2019 die Priesterweihe empfangen hat.

Wie sieht die Zukunft mit dem sich verschärfenden Priestermangel in der Schweiz aus?

Tatsache ist, dass wir wenig Nachwuchs haben. Aber ich wage keine Prognose. Die Berufungswege der Priester sind heute anders: Es sind immer mehr Menschen mit weltlichen Erfahrungen, die schon einen Beruf haben, bevor sie sich entscheiden, Priester zu werden. Es werden immer mehr Ausländer einspringen wegen der guten Arbeitsbedingungen und aus einem missionarischen Impuls heraus. Viele studieren schon hier in der Schweiz, weshalb sie oft eine Landessprache gut beherrschen.

ine Herzensangelegenheit von Ihnen ist Ihr Einsatz für das Hilfswerk «Recanto der Verklärung» in den Slums von Salvador de Bahia in Brasilien. Werden Sie auch weiterhin in diesem Werk mitwirken?

Ja, das ist mein Wunsch. Es gehört seit zehn Jahren zu meinem Priesterleben. Ich weiss noch nicht, ob ich wie bisher jedes Jahr nach Brasilien reisen kann. Darüber habe ich mit dem Bischof noch nicht gesprochen. Ich weiss nicht einmal, wie viele Wochen Ferien ich als Generalvikar habe und wie viel Lohn, jedenfalls weniger als in Schwyz. Ich werde mich mit Bischof Joseph absprechen, wann ich das Hilfswerk besuche und wie viel Zeit mir dafür zur Verfügung steht.

Sie haben von der jüngsten Weihnachtsaktion des «Boten der Urschweiz» 58 000 Franken Spenden erhalten. Was machen Sie mit dem Geld?

Ich bin total begeistert. Die Spendenfreudigkeit hat mich tief berührt. Das Geld kam genau zur richtigen Zeit. Einen Teil davon haben wir für die Lebensmittelversorgung in den Favelas eingesetzt, weil viele Familie in den Armenvierteln keine Verdienstmöglichkeit in dieser schwierigen Corona-Zeit haben. Einen Teil haben wir in die Hostienbäckerei investiert. Das gibt Arbeit für einige Menschen, und Recanto kann sich damit besser selber finanzieren.