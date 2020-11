Kloster Ingenbohl: Über 50 Schwestern mit dem Coronavirus infiziert – ein Todesfall Das Kloster Ingenbohl ist vom Coronavirus betroffen. 50 Schwestern waren an Covid-19 erkrankt. Eine Schwester ist verstorben. 11.11.2020, 15.54 Uhr

Im Kloster Ingenbohl kam es zu Covid-19- Ansteckungen. Bild: Bote.ch

(pl) Im Kloster Ingenbohl wurden über 50 Schwestern coronapositiv getestet, wie der Bote am Dienstag online berichtete. Erst am Montag wurde bekannt, dass das Schwyzer Kapuzinerkloster hart vom Coronavirus getroffen wurde. Eine Schwester ist an den Folgen von Corona gestorben, schreibt der Bote weiter. In den letzten Tagen gab es im Kloster Ingenbohl gemäss Geschäftsführer Thomas Thali aber keine neuen Ansteckungen mehr. Laut Thali geht es den meisten Schwestern nun wieder gut.