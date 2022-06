Knatsch Gemeinderat: «Keine Willkür auf dem Lauerzer Bauamt» «Wir sind sehr gut aufgestellt», sagt der stellvertretende Gemeindeschreiber Franz Müller. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Franz Müller, stellvertretender Gemeindeschreiber, vor der neuen Verwaltung in Lauerz Bild: Andreas Seeholzer

Diese Zeitung hat letzte Woche im Artikel «Willkür auf dem Lauerzer Bauamt» über einen Baurechtsfall berichtet. Nun schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung: «Der Gemeinderat distanziert sich von dieser Berichterstattung.» Unterschlagen werde im Artikel, dass der Gemeinderat seine Fehler eingestanden und sich beim Bauherrn in aller Form entschuldigt habe. Zudem wehrt er sich für das Bauamt, das zu Unrecht an den Pranger gestellt wird.

Wie Franz Müller, stellvertretender Gemeindeschreiber auf Anfrage sagt, leiste die Lauerzer Bauverwaltung sehr gute Arbeit. «Bauverwalter Ruedi Styger macht einen hervorragen Job. Wir sind sehr gut aufgestellt.» Müller war vor seiner Anstellung in Lauerz zehn Jahre lang Gemeindeschreiber in Alpthal und kennt damit die Aufgaben, die in einer Gemeinde zu bewältigen sind.

«Fusion kommt für mich nicht in Frage»

Für Müller ist denn auch klar, dass mit einer Fusion der Bauverwaltung mit jener einer anderen Gemeinde, wie sie zum Beispiel von den Gemeinden Morschach und Ingenbohl praktiziert wird, für Lauerz keine Lösung sei. «Ich persönlich bin gegen Fusionierungen, diese kann allenfalls Sinn machen, wenn Exekutivmitglieder nicht mehr gefunden werden können.» Für Lauerz, so Müller weiter, werde sich die Problematik mit dem anstehenden Systemwechsel im Anstellungsverhältnis des Gemeindeschreibers entschärfen. In Lauerz soll der Gemeindeschreiber künftig nicht mehr vom Volk gewählt, sondern vom Gemeinderat angestellt werden.

Bezogen auf den Baurechtsfall rollt der Gemeinderat Lauerz den Fall in der Mitteilung nochmals auf. Am 16. Mai 2021 hatte der betreffende Bauherr ein Baugesuch für eine Umgebungsgestaltung auf dem Grundstück untere Märchymatte 4 eingereicht. Im Oktober hat das Amt für Raumentwicklung die kantonale Baubewilligung erteilt. Mit einem sogenannten Präsidialentscheid wurde das Baugesuch von der Gemeindepräsidentin und dem Gemeindeschreiber abgewiesen. Dagegen hat der Bauherr Beschwerde beim Regierungsrat erhoben, welche diese am 15. Februar guthiess.

Gemeinderat hat sich beim Bauherrn entschuldigt

«Die Schwyzer Regierung hat richtigerweise festgestellt, dass die rechtliche Grundlage für einen Präsidialentscheid gefehlt hat und allein der Gemeinderat als Kollegialbehörde über Baugesuche entscheiden darf», schreibt der Gemeinderat in der Mitteilung. An seiner Sitzung vom 9. März 2022 habe der Gemeinderat den Regierungsentscheid zur Kenntnis genommen «und sich beim Bauherrn entschuldigt». Dazu der Gemeinderat in seiner Mitteilung: «Die Fehler, die bei diesem Geschäft passiert sind, hätten nicht passieren dürfen. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass durch die begangenen Fehler und die zeitlichen Verzögerungen der Bauherrschaft nebst Ärger ein Mehraufwand an Zeit und Kosten entstanden sind. Er bedauert dies.» Gleichzeitig hält er aber fest, dass Baukommission und Bauamt den Entscheid richtig vorbereitet hatten. «Das Bauamt wird deshalb im Artikel zu Unrecht beschuldigt».

Und der Gemeinderat blickt optimistisch in die Zukunft: «Sowohl auf der strategischen Ebene des Gemeinderates als auch mit personellen Änderungen innerhalb der Verwaltung sind mit der Kündigung des Gemeindeschreibers und dem Rücktritt der Gemeindepräsidentin die notwendigen Massnahmen getroffen, dass für die Vorbereitung und Verabschiedung der Bauentscheide wie auch aller übrigen Geschäfte künftig der richtige Verfahrensweg beschritten wird, die rechtlichen Vorgaben korrekt beachtet werden und es zu keinen unnötigen zeitlichen Verzögerungen mehr kommt.»

