Kollision mit Baum in Lachen – Velounfall in Galgenen

Am Montag ist ein unbekannter Autofahrer mit einem Baum kollidiert und dann weitergefahren. Der beschädigte Baum musste gefällt werden. In Galgenen kollidierte am Dienstag eine rückwärtsfahrende Lenkerin mit einem Velofahrer, der sich dabei verletzte.