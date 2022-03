Kanton Schwyz sucht über 300 Plätze für ukrainische Flüchtlinge

Kriegsflüchtlinge Kanton Schwyz sucht über 300 Plätze für Schutzsuchende aus der Ukraine Auf dem Stoos, der Rigi, in Schwyz, Morschach und Bennau laufen Abklärungen für die Unterkunft von ukrainischen Flüchtlingen. Der Standort Wintersried, wo der Bund ein Asylzentrum in Betrieb nehmen möchte, ist im Moment kein Thema. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 23.03.2022, 18.18 Uhr

Die zwei Asylzentren, die der Kanton mit Biberbrugg (Bild) und Degenbalm in Morschach führt, werden nicht genügend Platz bieten können. Bild: ansruedi Rüegsegger/Bote der Urschweiz

Bund, Kanton und Gemeinden arbeiten auf Hochtouren. Sie alle überlegen sich und klären ab, wie und wo die ukrainischen Flüchtlinge untergebracht werden können, die derzeit zu Hunderttausenden aus dem Kriegselend fliehen. Wie viele bereits im Kanton Schwyz eingetroffen sind, kann niemand sagen. Die Fliehenden können in die Schweiz nicht nur vereinfacht einreisen, sie sind im Moment vor allem auch privat untergebracht.

In der Hauptortgemeinde Schwyz setzt man derzeit voll auf Privatwohnungen und grössere Privatunterkünfte, wie Gemeindepräsident Xaver Schuler dem «Boten» erklärte. Gespräche seien am Laufen. Schuler ist zuversichtlich, dass das machbar sein wird. Gemäss Informationen dieser Zeitung fanden zudem mehrere Personen bereits auch vorläufigen Unterschlupf im Asylzentrum in Biberbrugg.

Die Zentren in Biberbrugg und Morschach allein werden aber nicht ausreichen. Sicher ist, dass der Kanton weitere Zentren eröffnen muss. «Wir müssen schauen, dass wir so viele Unterbringungsplätze wie möglich erhalten», erklärt Markus Blättler, Leiter des Migrationsamtes des Kantons Schwyz. Gesucht würden Liegenschaften für mehr als 50 Personen. Die Häuser müssten über eine längere Zeit verfügbar sein. «Die Menschen, die dort wohnen, wechseln dann wieder. Aber für den Aufbau der Strukturen braucht es eine gewisse Kontinuität.»

Gemäss Angaben von Stefan Gribi, Caritas-Mediensprecher, laufen derzeit im Kanton Schwyz Abklärungen für neue Unterbringungszentren auf dem Stoos, der Rigi, in Schwyz, Morschach und Bennau.

300 bis 350 zusätzliche Plätze gesucht

Im Moment könne nicht gesagt werden, wie viele neue, temporäre Asylzentren im Kanton Schwyz eröffnet werden sollen, betont Blättler. «Je nach Grösse der Einheiten, die zur Verfügung stehen, sind es mehr oder weniger.» Man wäre aber froh, «zu den bisherigen 200 Unterbringungsplätzen in Asylunterkünften nochmals etwa 300 bis 350 zusätzlich zu finden», so der oberste Schwyzer Migrationsverantwortliche: «Das gäbe uns eine gewisse Flexibilität für die Unterbringung der zu erwartenden Flüchtlingskontingente.»

Die Caritas ist im Auftrag des Kantons Schwyz für die Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber zuständig. Gemäss einem Inserat in der gestrigen Ausgabe des «Boten der Urschweiz» läuft derzeit die Personalsuche auf Hochtouren. Noch ist allerdings nicht klar, wie viele Stellen geschaffen werden müssen. Es dürften aber zwischen 20 und 40 Arbeitsplätze sein, die möglichst schnell besetzt werden sollen, so der Caritas-Sprecher Gribi.

«Wir suchen Leute, die vorzugsweise aus dem Kanton Schwyz oder sogar dem Talkessel kommen», sagt Gribi, weil diese einen kürzeren Arbeitsweg hätten. Gesucht werden neben Leitern der Asylzentren auch Fachpersonen aus dem Gesundheitsbereich, Lehrpersonen, Köche oder Köchinnen aber auch Mitarbeitende für die Administration.

Auch Einschulungsfragen müssen geklärt werden. Das ist Sache der Gemeinden, der Kanton wird sich nicht einmischen, stellt Markus Blättler klar: «Grundsätzlich werden die Flüchtlingskinder wohl in bestehende Klassenverbände eingebunden. Es ist aber sich auch möglich, dass man eine Gruppe Ukrainerkinder zusammennimmt und separat schult.»

«Wintersfried» ist kein Thema

Die Suche nach zusätzlichen Unterbringungsplätzen für Ukraine-Flüchtlinge läuft in der Region auf Hochtouren. Was das Bundesasylzentrum Wintersried in Seewen betrifft, bleibt aber alles beim Alten, wie dem «Boten» bei Bund, Kanton und Gemeinde bestätigt wird. «Das ist Sache des Bundes», erklärt Markus Blättler, Leiter des Amtes für Migration beim Kanton Schwyz, auf eine entsprechende Nachfrage.

Auch der Schwyzer Gemeindepräsident Xaver Schuler winkt ab. «Beim Bundesaylzentrum im Wintersried handelt es sich um ein Ausreisezentrum. Das Einreisezentrum für die Zentralschweiz und das Tessin befindet sich im Kanton Tessin», so Schuler. Ein zusätzliches Ausreisezentrum werde nicht gesucht. Schwyz sucht derzeit vorab auf privater Basis Unterbringungsplätze, obwohl die Gemeinde noch gar nicht wisse, wie viele Ukraine-Flüchtlinge sie dereinst aufzunehmen habe.«Bisher haben wir weder vom Kanton noch der Gemeinde Schwyz eine Anfrage für die Unterbringung von Flüchtlingen erhalten», weiss auch Daniel Bach, Leiter Information und Kommunikation im Staatssekretariat für Migration.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter und die Zentralschweizer Kantone hätten 2021 vereinbart, die Standortsuche für ein Bundesasylzentrum neu zu lancieren. Der Betrieb des provisorischen Standorts Glaubenberg sei bis Mitte 2025 verlängert worden.

