Die Pilatus-Bahnen blicken auf ein schwieriges Jahr zurück

Kriens Die Pilatus-Bahnen blicken auf ein weiteres schwieriges Jahr zurück – trotz Härtefallgeldern von 1,6 Millionen Franken Das Jahresergebnis von knapp über einer Million Franken gleicht das letztjährige Defizit der Pilatus-Bahnen aus. Dennoch blieben die Gäste von ausserhalb Europas grösstenteils fern. 30.03.2022, 11.45 Uhr

«Langsam aber sicher aufwärts» – so titeln die Pilatus-Bahnen ihre Medienmitteilung, mit der sie den Geschäftsabschluss 2021 verkünden. Denn die Coronapandemie liess den Gesamtumsatz des Unternehmens in den letzten beiden Jahren um rund 50 Prozent einbrechen, Gäste aus Asien und Amerika blieben fast ganz aus.

Obwohl immer noch auf tiefem Niveau, konnten sämtliche Bereiche des Unternehmens 2021 ihre Einnahmen gegenüber dem Vorjahr steigern. Daraus resultiert ein Gesamtumsatz von 20,5 Millionen Franken, was gegenüber 2020 ein Plus von 13,6 Prozent ist.

Für die Pilatus-Bahnen ging es 2021 finanziell nur verhalten nach oben. Bilder: Jakob Ineichen (8. August 2021)

Um die immer noch massiven Umsatzeinbussen zu kompensieren, beantragten die Pilatus-Bahnen beim Kanton Obwalden Härtefallgelder. Die 1,6 Millionen Franken führten dazu, dass in der Summe der beiden Geschäftsjahre 2020 und 2021 unter dem Strich zwar kein Plus, aber auch kein Minus verzeichnet werden musste.

Die Pilatus-Bahnen fürchten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Trotz der herausfordernden finanziellen Situation sind am Pilatus diverse Projekte in Gang, sei es die Neukonzeption Zahnradbahn, die erneuerte Talstation, neue Triebwagen oder Arbeiten an der Bergstation. Letztes Jahr wurde die Steuerung der Panorama-Gondelbahn ersetzt. In der «rekordverdächtigen» Zeit von sechs Wochen sei die gesamte Elektronik der seit 1996 in Betrieb stehenden Bahn ersetzt worden.

Im letzten Jahr fanden mit fast einer halben Million Gäste (Ersteintritte) wieder leicht mehr Gäste (+11.9 Prozent) ihren Weg auf den Luzerner Hausberg oder die Zwischenstationen. Die Pilatus-Bahnen schreiben, das Unternehmen würde verhalten positiv in die nähere Zukunft blicken, obwohl immer noch mit wenigen Gästen aus Asien gerechnet wird. CEO Godi Koch sagt:

«Wir sind trotz allen Widrigkeiten überzeugt, im 2022 ein positive Ergebnis erzielen zu können.»

Sorgen bereitet dem Unternehmen jedoch die Situation in der Ukraine, die Einfluss auf die Reiselust weltweit haben dürfte. Momentan würden Gäste aus den USA zwar noch anreisen, doch das könne sich aber rasch ändern. (se)