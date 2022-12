Kritik im Netz Vegetarier kritisieren Schwyzer Speedqueen Corinne Suter Weil sich die Schwyzerin als Fleischesserin bekennt, gerät Tierliebhaberin Corinne Suter in die Kritik. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Mit ihrem Pferd immer unterwegs: Ski-Ass Corinne Suter. Bild: PD

Sie flitzt nicht nur die Pisten schnell und erfolgreich mit ihren Abfahrtski ins Tal, die Schwyzer Skirennfahrerin Corinne Suter ist mindestens ebenso beliebt und bekannt wegen ihrer grossen Tierliebe. Wenn immer möglich, geht sie ihr Lieblingspferd in Brunnen pflegen oder reitet ein paar Stunden auf abgeschiedenen Wegen im Talkessel.

Wer der Schwyzer Abfahrtsweltmeisterin und Olympiasiegerin in den sozialen Medien folgt, spürt ihre Verbundenheit zu Land, Leuten und vor allem zu den Tieren auf Schritt und Tritt. Sei es in den Ferien, in einem fernen Land oder bei den Eltern daheim: Wenn immer möglich, sind auf den Fotos nicht nur sie, sondern auch Vierbeiner abgebildet – vom Spitz am Pool bis zum Husky im hohen Norden.

Heftige Kontroverse für und gegen Fleischkonsum

Doch jetzt hat sie den Zorn von Vegetarierinnen und Vegetariern auf sich gezogen. Grund ist ein Besuch bei Spitzenkoch Andreas Caminada, der auf Einladung der Uhrenmarke Hublot für Suter als ihre Ambassadeurin organisiert wurde.

Im Nachgang zum feinen Essen gab Suter ein Interview und machte sich dabei fürs Fleischessen stark. Auf die Frage, ob sie sich wie andere Sportler vegetarisch oder vegan ernähre, erklärte sie: «Ehrlicherweise esse ich einfach zu gerne Fleisch, als dass das infrage käme.» Sie habe eine Zeit lang wenig Fleisch gegessen, habe dann aber merken müssen, «dass Fleisch gut für meinen Energiehaushalt ist».

Die Kritik, die folgt, ist happig: «Die Aussage der Dame entlarvt sie als Egoistin», schreibt eine Followerin in die Kommentarspalte. «Ob die das auch noch sagt, wenn sie mal einen Tag lang in einem Schlachthof war und den Tieren direkt in die tränenden Augen gesehen hat?», schreibt jemand anderes. Eine dritte Person rät Suter, statt von Fleisch von Tieren zu reden. Darum gehe es nämlich, man esse ein Stück Tier.

Suter erhält aber auch Unterstützung. «Esst doch euer Gemüse und hört auf, andere als Mörder und Egoisten zu bezeichnen», versucht jemand zu beruhigen, während Suter als «gute Frau» tituliert wird. Nichts gehe über Fleisch.

