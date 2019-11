Kein Rassismus: Strafbefehle gegen Schwyzer Ku-Klux-Klan-Fasnächtler wegen «grober Belästigung»

Rechtsextreme schockieren mit ihrem Aufmarsch die Schwyzer Fasnächtler

Zwölf als Ku-Klux-Klan-Mitglieder verkleidete Fasnächtler sorgten am Güdelmontag in Schwyz für viel Aufruhr. Nun untersucht die Polizei den Vorfall, nachdem sie am Montag noch nicht ausrücken wollte.